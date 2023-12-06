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Dünya Putin Orta Doğu turunda! Rusya-Suudi Arabistan ilişkileri: Veliaht Prensi Selman ile görüşme! Gözler oraya çevrildi!
Dünya

Putin Orta Doğu turunda! Rusya-Suudi Arabistan ilişkileri: Veliaht Prensi Selman ile görüşme! Gözler oraya çevrildi!

Yeniakit Publisher
2023-12-06 19:16:00 - 2023-12-06 19:30:37
Putin Orta Doğu turunda! Rusya-Suudi Arabistan ilişkileri: Veliaht Prensi Selman ile görüşme! Gözler oraya çevrildi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman uzun zamandan sonra ilk kez ile Orta Doğu turuna çıktı. Programda Suudi Veliaht Prensi Selman ile görüşme de var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmek üzere aylar sonra ilk kez Orta Doğu turuna çıktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Veliaht Muhammed bin Selman ile görüşmek üzere, 4 Rus savaş uçağı eşliğinde Orta Doğu gezisine çıktı.

Putin'i taşıyan İlyuşin-96 yolcu uçağı çarşamba günü, ilk olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne ulaştı.

Rus Savunma Bakanlığı, Putin'in uçağına eşlik eden Suhoy-35S jetlerinin görüntülerini paylaştı.

Putin'i BAE'nin başkenti Abu Dubai'de Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid en-Nehyan karşıladı. Rusya bayrağının renklerini taşıyan BAE jetleri, Rusya Devlet Başkanı'nı bir gösteri uçusuyla selamladı.
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Rus liderin bir sonraki durağı, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geleceği Suudi Arabistan. İkili 2019 yılı ekim ayından bu yana ilk kez yüz yüze görüşecek.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin ve Muhammed bin Selman'ın petrolün yanı sıra İsrail ve Hamas arasındaki savaş, Suriye ve Yemen'deki son durum ve Körfez'de istikrarın sağlanması gibi konuları da ele alacağı belirtildi.

Putin Orta Doğu'yu en son Temmuz 2022'de İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile buluşmak üzere ziyaret etmişti.

OPEC+ toplantısı ertelenmişti

euronews'e göre: Putin-Selman görüşmesi, Rusya'nın başını çektiği OPEC+'nın üretimi daha da kısma taahhüdüne rağmen petrol fiyatlarının düşmesinin ardından geldi.

Rusya ve OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) ülkelerinin başını çektiği OPEC+, geçen ay üretim seviyeleri konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle toplantısını birkaç gün ertelemişti.

Suudi Enerji Bakanı, OPEC+'nın Moskova'dan yakıt ihracatını azaltma taahhüdünü yerine getireceğine dair daha fazla güvence istediğini söylemişti.

 

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