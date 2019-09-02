Putin onu örnek gösterdi: Frekanslarımız uyuşuyor

Rusya Devler Başkanı Vladimir Putin, Moğolistan gazetesi Udriin Sonin'e verdiği röportajda dövüş sanatları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Putin, judonun genel olarak kişinin yaşamını iyileştirdiğini, başkalarına saygı duymayı, saygınlığını korumayı ve saygınlığını korurken zorlukları aşma yeteneğini geliştirdiğini belirtti.





Röportajında, kendisinin ve Moğolistan Devlet Başkanı Haltmaagiyn Battulga'nın iki aktif judo uygulayıcısı olması nedeniyle hızlı bir şekilde ortak bir zemin bulduğunu söyleyen Putin, şöyle devam etti:





''Battulga hem judo hem de sambo konusunda dünyaca ünlü bir dövüş sanatları ustasıdır. Dedikleri gibi, frakansımız uyuşuyor. Bu da ikili sorunları yapıcı bir şekilde çözme ve gelecek vaat eden projeleri hayata geçirme konusunda daha büyük başarılar elde etmeye yardımcı oluyor.''





11 yaşından beri judoyla ilgilenen Putin, Kyokushin karete ve tekvando da dahil üç dövüş sanatında da yüksek derecede profesyonelliğe sahip.

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