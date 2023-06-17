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Dünya Putin nükleer kalkan kuruyor! İlk aşama tamamlandı
Dünya

Putin nükleer kalkan kuruyor! İlk aşama tamamlandı

Yeniakit Publisher
2023-06-17 09:27:00 - 2023-06-17 09:29:10
Putin nükleer kalkan kuruyor! İlk aşama tamamlandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Belarus'a ilk nükleer silahların sevk edildiğini bildirdi.

St Petersburg kentindeki ekonomi forumunda konuşan Putin ilk nükleer başlıkların Belarus topraklarına ulaştığını belirtti.

Putin, Rus televizyonlarından canlı yayınlanan konuşmasında bu sevkiyatın başlangıç olduğunu ve yaz sonunda tamamlanacağını kaydetti ve tüm sevkiyatın yıl sonunda biteceğini sözlerine ekledi.

Putin, daha önceki açıklamalarında ilk sevkiyat için 9 Temmuz tarihini işaret etmişti. Sevkiyatın yapıldığına dair bugünkü açıklamaları ise planın öne çekildiğini gösteriyor.

Fakat açıklama Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'nun 25 Mayıs'ta nükleer silahların topraklarına doğru yola çıktığına dair açıklamasıyla çelişki oluşturdu.

Putin, Belarus'a taktik nükleer silah konuşlandırılması için Lukaşenko ile 25 Mart'ta anlaşma imzalamış ve bunun Rusya'yı stratejik olarak yenilgiye uğratmak isteyenlere karşı "caydırıcı" olma amacı taşıdığını bildirmişti.
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Anlaşmanın imzalanması, Ukrayna'daki savaşın daha da şiddetleneceği korkularını beraberinde getirdi.

Putin, daha önceden Belarus'a gönderilen 10 uçağın bu silahları kullanmak için özel bir hangarda donanımının yapıldığını ve 1 Temmuz itibarıyla tamamlanacağını bildirmişti.

Rusya, nisan ayı başından bu yana Belaruslu pilotlara nükleer silah kullanmak için eğitim veriyor.

Kaynak: Euronews

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