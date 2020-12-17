Putin neden Paşinyan'a söz verdi! Rus isim merak edilen cevabı verdi

Pravda'ya röportaj veren Rus gazeteci ve askeri uzman Igor Korotchenko'nun, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın verdiği sözlerinin arkasında durması halinde Rusya Devlet Başkanı Putin'in kendisini destekleyeceğini söyledi.

Zafer yürüyüşü genellikle savaşı bitirir ve normal ilişkilere ve gelişmeye giden yolu açar. Bakü'deki askeri geçit töreni krizi alevlendirmek için bir katalizör mü olacak yoksa tüm Kafkasya için bir fırsat penceresi mi açacak? Ermenistan'daki iç siyasi durum nedir? Olaylar neden ve nasıl gelişebilir? Gazeteci ve yazar Inna Novikova'nın tüm bu ve diğer birçok sorusu, askeri uzman, Ulusal Savunma dergisi Genel Yayın Yönetmeni Igor Korotchenko tarafından cevaplandı.

Korzotchenko'nun ‘pravda.ru'da yayımlanan röportajı şöyle:

- Igor, sence neden Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Putin Bakü'deki geçit töreninde değildi, davet edildi mi, gelmedi mi?

- Bakü'de çok pragmatik politikacılar olduğunu düşünüyorum. Putin, açık bir şekilde olmasa da Azerbaycan'a sempati duysa da Türkiye ve Azerbaycan hakkındaki açıklamaları iyidir.

Rusya'nın eşitliği

Başkanımız eşit uzaklıkta. Ve bir bütün olarak Rusya'nın konumu eşit uzaklıktaydı. Ne Azerbaycan'ı ne de Ermenistan'ı desteklemedik. Ermenistan'a yardım etmemize rağmen bunun için savaşmadık. Tüm yükümlülükler yerine getirildi.

Vladimir Putin'in zaten geçit törenine gitmeyeceğini düşünüyorumdum. Azerbaycan yönetimi, bu durumda Putin'i ılımlı bir şekilde Bakü'deki geçit törenine davet etmenin durumu iyileştirmeye yardımcı olmayacağının farkındadır.

Ne de olsa barışı koruma görevlilerimiz bölgede aktif olarak insani yardım sağlıyorlar, okulları, hastaneleri yeniden inşa ediyorlar, sahra hastanesi konuşlandırıldı, mültecilere yardım sağlamak için bir insani müdahale merkezi oluşturuldu, insani yardım bileşeni önemli. Tutsak değişimi önemli, bu süreç devam ettirilmelidir. Bu nedenle, Rusya'nın böylesine eşit uzaklıkta bir konumu elbette en uygun olanıdır.

Bakü'deki geçit töreni

Belki geçit töreninden sonra, askeri çatışmanın sona ermesinin ardından, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi için bile bir fırsat penceresi açılmış olabilir.

En azından Ermeni parlamentosunun Savunma Komitesi başkanı Azerbaycan ile diplomatik ilişkilerin kurulması lehinde konuştu ki bu hiç beklenmedik bir durum.

Geçit töreni bir noktaya işaret ediyor. Dahası - mahkumların değişimi ve yeni bir fırsat penceresi. Bu pencereyi kimin ve nasıl kullanacağı burada çok önemlidir. Er ve geç, savaş dahil her şey biter.

Ermenistan için fırsatlar

Şimdi ne olacağı da çok önemli. Azerbaycan nasıl olacak? Ermenistan nasıl olacak? İnsani yardım projeleri uygulanacak mı? Sadece halihazırda Rus barış güçlerinin kontrolünde faaliyet gösteren Laçin koridorunun açılmayacağı, Nahçıvan ile Azerbaycan arasında Ermenistan üzerinden bir ulaşım koridorunun açılacağı konuşuluyor.

Aslında bu, Ermenistan'ın savaşın sonundan itibaren bir tür ekonomik ikramiye alma açısından yeni gerçeklikle bütünleşmeye başlaması için iyi bir fırsat.

Yine de Ermenistan'da intikam havası gelişirse, o zaman her durumda iyi bir şeye yol açmayacaktır. Ermenistan ekonomik iyileşmeye odaklanmalı, durum elbette çok zor ve sadece koronavirüs yüzünden değil.

Koronavirüs belki bir buçuk yıl içinde geçecek. Bölgedeki tüm ülkelerin ekonomilerini iyi komşuluk ilişkileri temelinde geliştirmek için yeni fırsatları kullanmalıyız. Pek çok zorluk ve tehdit var ama aynı zamanda pek çok olasılık da var.

- Cumhurbaşkanımız, yurtdışındaki "dostlarımızın" yardımıyla iktidara gelen ve açıkça Rusya karşıtı bir politika izleyen Paşinyan'a desteğini dile getirdi. Sizce bu konuda durum nasıl değişecek?

- İlk başta, tabii ki, Batılı adamlar tarafından terfi ettirildi, ama sonra Ermenistan halkı oy kullandı. Gerçekçi olalım. Çok iyi anlıyoruz ki, Paşinyan bu anlaşmayı imzalamadan önce Putin ile oldukça uzun, açık sözlü ve gayri resmi görüşmeler yapmışlardı.

Açıkçası, Paşinyan sorular sordu: Bana ne olacak, beni destekleyecek misin? ... Belki Vladimir Vladimirovich Putin ona şöyle dedi: "Nikol Vovaevich Paşinyan, Amerikan büyükelçiliğine ve Soros'a destek için koşmazsanız sizi destekleyeceğiz."

Kapalı hat konuşmanın bu kadar doğasını göz ardı edemem. En azından Ermenistan'ın Rusya karşıtı gidişatının artık uygulanmayacağı konusunda bazı anlaşmalar yapıldığı artık aşikâr, Paşinyan bu süreçlere engel koyacak.

Ermenistan artık bence çok vektörlü bir politikanın uygulanmasının artık mümkün olmadığı bir durumda.

Elbette, Ermenistan'ın ulusal çıkarlarını dikkate alan Rusya yanlısı bir politika olmalı. Ancak bu yönler tamamen örtüşüyor. Bu bakımdan, bana öyle geliyor ki, şimdi birçok şey değişecek.

Sıradaki ne?

Aynı zamanda, Erivan'daki siyasi durumun nasıl gelişeceğini hâlâ tam olarak anlamış değiliz. Ne olacak? Bu protesto eylemleri yavaşlayacak mı? Herhangi bir anayasa kanunu ve benzeri olacak mı?

Geçit töreni, Erivan'da daha fazla huzursuzluk için bir katalizör olabilir. Belki Ermenistan, şimdi ülkesini yeniden inşa etmeye odaklanmanın gerekli olduğunu anlayacak ve asıl görev bu olacak.

Paşinyan'a istifa çağrıları ne olur?

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sahip olduğu topraklardaki hakkını tanıdığı üçlü bir siyasi anlaşmanın imzalanmasının üzerinden bir aydan fazla zaman geçti, oradan ayrıldı, tüm yükümlülüklerini yerine getirdi.

Anladığım kadarıyla, Rusya'nın Ermenistan ve Paşinyan'a karşı kişisel olarak da karşılıklı yükümlülükleri var, en azından onun derhal istifa tezini hızlandırmayacağız.

Kaynak: Pravda.ru