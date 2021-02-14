  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Putin Navalnıy'nin kullanıldığı zamana dikkat çekti
Dünya

Putin Navalnıy'nin kullanıldığı zamana dikkat çekti

Bazı güçlerin Rus muhalif Aleksey Navalnıy’i kullandığına dikkat çeken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da olumsuz ekonomik koşulların ortaya çıktığı bir dönemde özellikle sahneye çıkardığını söyledi. Putin, "Ne olursa olsun, tüm zorluklarla birlikte eski Sovyet ülkelerinde etkimiz artıyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 04:23:00 -
Putin Navalnıy'nin kullanıldığı zamana dikkat çekti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet kanalı Rossiya 24’te, bir süre önce Rus medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleri ile yaptığı toplantının yayınlanan bölümlerinde, Rusya’daki protesto gösterileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Rus muhalif Navalnıy’ı isim vermeden “figüran” olarak nitelendiren Putin, bazı güçlerin Navalnıy’ı ülkesinde özellikle sosyo-ekonomik durumun iyi olmadığı bugünlerde kullandığını söyledi.

Putin, "Tüm dünyada olduğu gibi Rusya’da gelir düzeyi dahil içinde yaşadıkları koşullarla ilgili olarak insanların yorgun, hoşnutsuz ve öfkesinin birikmiş olduğu bir zamanda bu figüranı kullanıyorlar." dedi.

Putin, Avrupa, ABD ve diğer ülkelerde de karşı güçler tarafından bu olumsuz şartların kullanıldığına dikkati çekti.

Rusya’nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısı ve yeni silahların Batı’yı öfkelendirdiğini anlatan Putin, Batı’nın Rusya’ya karşı çevreleme politikası güttüğünü bildirdi. Putin, bu yüzden potansiyel düşmanların kendi çıkarları için iktidar hırsı olanları Rusya’ya karşı kullandığını dile getirdi.

‘Rusya’nın eski Sovyet ülkelerinde etkisi artıyor’

Göreve geldikten bir süre sonra ülkesinde durumun istikrara kavuşmaya başlamasıyla Rusya’ya karşı çevreleme politikasının başladığını anlatan Putin, ülkesinin güçlenmesiyle bu politikaların daha güçlü sürdürüldüğüne işaret etti.

Eski Sovyet ülkelerindeki Rusya’nın son yıllarda artan etkisinin endişeye neden olduğuna işaret eden Putin, "Ne olursa olsun, tüm zorluklarla birlikte eski Sovyet ülkelerinde etkimiz artıyor. Sovyetler Birliği dağılırken tüm sonuçlarıyla birlikte bağımsız devletlerin oluşumunu anlamalıydılar.” ifadelerini kullandı.

Putin, dünyadaki gerilimi azaltma bahanesiyle Rusya’nın eski Sovyet ülkelerinden çıkarılmaya çalışılacağını vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ elebaşı Gülen'in düşmanlığını açıkladı!
Gündem

FETÖ elebaşı Gülen'in düşmanlığını açıkladı! "Adını duyunca hafakanlar basardı"

"Vefa Operasyonu, FETÖ’nün en alçak, en iğrenç yüzlerinden birini daha deşifre etti" ifadeleriyle yazısına başlayan Latif Erdoğan, FETÖ eleb..
Ali Babacan'ın sözleri Nihat Genç'i kudurttu
Gündem

Ali Babacan'ın sözleri Nihat Genç'i kudurttu

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, uygun zemin oluştuğu takdirde anayasanın ilk 4 maddesinin tartışılabileceğine yönelik sözleri Nihat Genç'i ..
TTB salladı Birgün atladı
Sağlık

TTB salladı Birgün atladı

Koronavirüs pandemisi dünyanın birçok ülkesinde etkisini sürdürürken, Tür Tabipleri Birliği ise yalanlarla Türkiye’nin salgınla mücadelesine..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay