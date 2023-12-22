  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Putin, Mahmud Abbas ile görüştü
Gündem

Putin, Mahmud Abbas ile görüştü

Yeniakit Publisher
2023-12-22 15:58:00 -
Putin, Mahmud Abbas ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Gazze Şeridi’ndeki çatışmanın son bulması için yapılması gerekenlerin yanı sıra insani yardım çabalarını görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki çatışmanın son bulması için yapılması gerekenlerin yanı sıra insani yardım çabalarının ele alındığı kaydedildi. Ayrıca, iki liderin Abbas’ın belirlenecek bir tarihte Moskova ziyaretini gerçekleştirmesi konusunda mutabık kaldığı aktarıldı. Putin’in Rusya tarafından atılan adımları Abbas’a aktardığı kaydedilen açıklamada, “Çatışmaların yatıştırılması ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine kesintisiz bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak üzere Rus tarafınca atılan adımlar hakkında bilgi verildi” denildi. Rusya’nın Gazze Şeridi’ne tıbbi ekipman ve ilaç gibi temel ihtiyaç malzemesi desteği sağlamaya devam edeceği aktarıldı.

Fransa parlamentosunda 'İsrail' skandalı!
Fransa parlamentosunda 'İsrail' skandalı!

Gündem

Fransa parlamentosunda 'İsrail' skandalı!

Ebu Ubeyde dünyaya İsrail gerçeğini duyurdu!
Ebu Ubeyde dünyaya İsrail gerçeğini duyurdu!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ebu Ubeyde dünyaya İsrail gerçeğini duyurdu!

İsrail'e domates gönderen Türk siyasetçi bakın kim çıktı! Apar topar görevden alındı
İsrail'e domates gönderen Türk siyasetçi bakın kim çıktı! Apar topar görevden alındı

Gündem

İsrail'e domates gönderen Türk siyasetçi bakın kim çıktı! Apar topar görevden alındı

İsrail askerlerinin aşağılık eğlencesi... 'Kapıyı neden açmıyorlar?'
İsrail askerlerinin aşağılık eğlencesi... 'Kapıyı neden açmıyorlar?'

Gündem

İsrail askerlerinin aşağılık eğlencesi... 'Kapıyı neden açmıyorlar?'

Vay manyak kadın vay! İsrail için yaptığı öneri, "Şu namussuza bakın şu namussuza" dedirtti
Vay manyak kadın vay! İsrail için yaptığı öneri, “Şu namussuza bakın şu namussuza” dedirtti

Dünya

Vay manyak kadın vay! İsrail için yaptığı öneri, “Şu namussuza bakın şu namussuza” dedirtti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23