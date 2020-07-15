Putin, Libya'yı görüştü
Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna, Suriye ve Libya'daki son durumu görüştükleri bildirildi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna, Suriye ve Libya'daki son durumu görüştükleri belirtildi.
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Merkel ile Putin'in telefon görüşmesinde, Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların barışçıl çözümüne ilişkin Minsk anlaşmalarının uygulanması ile İran'a uygulanan silah ambargosu ve Libya'daki durumu ele aldıklarını bildirdi.