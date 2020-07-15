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Dünya

Putin, Libya'yı görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna, Suriye ve Libya'daki son durumu görüştükleri bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 16:38:00 - 2020-07-15 16:52:48
Putin, Libya'yı görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna, Suriye ve Libya'daki son durumu görüştükleri belirtildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Merkel ile Putin'in telefon görüşmesinde, Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların barışçıl çözümüne ilişkin Minsk anlaşmalarının uygulanması ile İran'a uygulanan silah ambargosu ve Libya'daki durumu ele aldıklarını bildirdi.

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