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Aktüel

Putin, Libya konusunda Rusya Güvenlik Konseyi ile toplantı yaptı

Yeniakit Publisher
2020-07-10 14:38:30 -
Putin, Libya konusunda Rusya Güvenlik Konseyi ile toplantı yaptı

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyini toplayarak Libya meselesini görüştü.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin’in video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda, konsey üyeleri ile barış dışında alternatif olmadığı vurgusuyla Libya’daki durumu müzakere ettiğini ifade etti.

Sözcü Peskov, toplantıda Balkanlar ve Ukrayna’nın doğusundaki durumun da ele alındığını kaydetti.

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