Putin, LGBT ve neoliberalizme savaş açtı

Putin tarafından imzalanan kararnameyle, bazı yabancıların Rusya'da oturum izni almalarına yönelik süreç basitleştirildi. Buna göre, geleneksel değerleri destekleyen ve neoliberal değerlere karşı çıkan kişilerin oturum izni almaları kolaylaştırılırken, söz konusu yabancılar Rusça, Rus tarihi ve yasalarını içeren sınavlardan muaf tutulacak.

Kararnameye göre, Rus hükümeti de vatandaşlarına "yıkıcı neoliberal fikirlerin dayatıldığı" ülkelerden oluşan bir liste hazırlayacak.

Rusya'da LGBT hareketi Kasım 2023’te "aşırılıkçı" olarak kabul edilmiş ve ülkedeki faaliyetleri yasaklanmıştı.

ÇİN BAŞBAKANI Lİ, RUSYA’YI ZİYARET EDECEK

Çin Başbakanı Li Çiang'ın Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in daveti üzerine Rusya'yı ziyaret edeceği bildirildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Li'nin 20-22 Ağustos'ta Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceği kaydedildi.

Ziyaretin, Mişustin'in daveti üzerine düzenleneceği bilgisine yer verilen açıklamada, Li'nin 29’uncusu gerçekleştirilecek Rusya-Çin Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılacağı ifade edildi.

Tarafların "ortaklık ve stratejik işbirliği" kapsamında yer alan konuları istişare edeceği kaydedilen açıklamada, "Ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlardaki işbirliğinin genişletilmesine, sanayi, enerji, tarım, ulaştırma ve diğer alanlardaki ortak projelerin teşvik edilmesine özel önem verilecektir." bilgisi paylaşıldı.

Rus basınında çıkan haberlerde, Li'nin ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de görüşmesinin beklendiği belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning ise günlük basın toplantısında, Başbakan Li'nin Rusya Başbakanı Mişustin ve Belarus Başbakanı Roman Golovçenko'nun daveti üzerine 20-23 Ağustos'ta 29’uncusu düzenlenecek Rusya-Çin Hükümet Başkanları Toplantısı’na başkanlık etmek ve Rusya ile Belarus'a ziyaret düzenlemek üzere bölgeye gideceğini duyurdu.

Mao, bu senenin Çin ve Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıl dönümü olduğunu belirterek, iki devlet başkanının "stratejik rehberliğinde" iki ülke ilişkilerinin "dış müdahalelerin" üstesinden geldiğini ve istikrarlı bir gelişme kaydettiğini söyledi.

Bu toplantının ortak anlayışların hayata geçirilmesi ve kültürel alışveriş gibi alanlarda pratik işbirliğinin koordine edilmesi adına önemli bir mekanizma olduğunu dile getiren Mao, Li ve Mişustin'in ikili ilişkiler ve karşılıklı çıkarları ilgilendiren konular hakkında görüş alışverişinde bulunacağını aktardı.

Mao, Çin ve Belarus'un "her zaman kapsamlı stratejik ortaklar" olduğunu vurgulayarak, iki ülke ilişkilerinin son yıllarda önemli bir ivme yakaladığına dikkati çekti. İki ülke arasında karşılıklı siyasi güvenin pekiştiğini dile getiren Mao, Belarus ziyareti sırasında Li ve Golovçenko'nun ikili ilişkiler ve çeşitli alanlarda işbirliği konularını ele alacağını bildirdi.

Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacmi geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 26,3 artarak 240,1 milyar dolara çıkmıştı. Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırımları nedeniyle iki ülke arasında özellikle enerji alanındaki işbirliği artmıştı.