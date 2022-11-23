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Dünya Putin kritik gelişmeyi duyurdu: Barış anlaşmasının imzalanmasını umuyoruz
Dünya

Putin kritik gelişmeyi duyurdu: Barış anlaşmasının imzalanmasını umuyoruz

Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanacak olan barış anlaşması hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den flaş bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 22:02:00 -
Putin kritik gelişmeyi duyurdu: Barış anlaşmasının imzalanmasını umuyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Liderler Zirvesi'ne katıldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bakü ve Erivan arasında barış anlaşması imzalanmasını umuyoruz" dedi.

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Liderler Zirvesi, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlendi. Zirveye katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ardından yaptığı açıklamada, Ermenistan Devlet Başkanı Nikol Paşinyan ile Dağlık Karabağ'a dair görüşme yaptıklarını söyledi. Üç ülke tarafından 2020, 2021 ve son olarak 2022'de Rusya'nın Soçi kentinde yapılan üçlü zirvenin ardından yayınlanan ortak bildirilerin uygulanmasının Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış anlaşmasının önünü açacağını söyleyen Putin, "Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerde kalıcı normalleşme, sınırların belirlenmesi, ulaşım ağlarının önündeki engellerin kaldırılması, insani sorunların çözülmesi daha önce yapılan anlaşmaların tutarlı bir şekilde uygulanması halinde sağlanabilir. En nihayetinde bunun Bakü ve Erivan arasında barış anlaşması imzalanmasının önünü açacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

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