0553 313 94 23

Putin kalaşnikofla şov yaptı! 600 metreden 5 atış

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni keskin nişancı tüfeği ile 600 metreden atış gerçekleştirdi.

20 Eylül 2018 Perşembe 09:59

Rusya Devlet BaşkanıVladimir Putin, Moskova'da silah kuvvetlerinin törenine katıldı. Kalaşnikof'un atış poligonunu ziyaret eden Putin, keskin nişancı tüfeğiyle atış yaptı.

600 METREDEN 5 ATIŞ

Törenden sonra askeri mühimmat ve silahların bulunduğu bölümü gezen Putin, bu esnada bir keskin nişancı tüfeği ile atış talimi yaptı.

Rusya Devlet Başkanı SVÇ-308 adlı keskin nişancı tüfeği ile 600 metreden 5 kez atış yaparak hedefi vurdu.

 

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 09:59
  1. Vladimir Putin
  2. Kalaşnikof
  3. atış

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Paranın uzmanları birleşti… “TL, hak etmediği değerde”
    1. Paranın uzmanları birleşti… “TL, hak..
    2. Irak'ın kuzeyinde temizlik devam ediyor!
    3. OVP öncesi son istişare
    4. Resmi Gazete de Dergilik portföyünde
    5. Tüketici güven endeksi açıklandı
    6. Pegasus uluslararası ödüllerde finale..
    7. 100 kilogram EYP ele geçirildi
    8. Kantinci amca mesaisine zamla başladı
    9. Petrolün varili 79,61 dolar..
    10. İran'da etkili olan fırtına ve aşırı..
    11. Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı ile dev..
    12. Putin kalaşnikofla şov yaptı! 600..
    13. Feci kaza! Lüks otomobil bu hale geldi
    14. Beyoğlu’nda nefes kesen narkotik..
    15. Japonya'nın güneyinde bir evde 4..
    16. Avrupa Birliği'nden Yunanistan'a..
    17. Diktatör Mübarek döneminden bile..
    18. Feghouli Galatasaray'ı sildi
    19. 3 ilde düğmeye basıldı! Gözaltılar var
    20. Süleyman Soylu: Sırbistan'ın 15 Temmuz..
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    Aliyev'den sert uyarı: Önümüzde duramazlar, ayağını denk alsınlar!
    Aliyev'den sert uyarı: Önümüzde duramazlar, ayağını denk alsınlar!
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı

    Günün Karikatürü

    20 Eylül 2018
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü
    MİT sinyali kesti
    MİT sinyali kesti