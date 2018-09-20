Putin kalaşnikofla şov yaptı! 600 metreden 5 atış
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni keskin nişancı tüfeği ile 600 metreden atış gerçekleştirdi.20 Eylül 2018 Perşembe 09:59
Rusya Devlet BaşkanıVladimir Putin, Moskova'da silah kuvvetlerinin törenine katıldı. Kalaşnikof'un atış poligonunu ziyaret eden Putin, keskin nişancı tüfeğiyle atış yaptı.
600 METREDEN 5 ATIŞ
Törenden sonra askeri mühimmat ve silahların bulunduğu bölümü gezen Putin, bu esnada bir keskin nişancı tüfeği ile atış talimi yaptı.
Rusya Devlet Başkanı SVÇ-308 adlı keskin nişancı tüfeği ile 600 metreden 5 kez atış yaparak hedefi vurdu.
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