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Dünya Putin ile Aliyev bir araya geldi
Dünya

Putin ile Aliyev bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2024-08-19 12:12:00 -
Putin ile Aliyev bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan'a resmi ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mihriban Aliyeva ile bir araya geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mehriban Aliyeva ile Zagulba konutunda gayrı resmi bir ortamda bir araya geldi" denildi.

Putin'in bugün Azerbaycan'da resmi temaslarda bulunması bekleniyor.

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