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Dünya

Putin Güvenlik Konseyi'ni acil topladı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakat muhtırasını, acil olarak topladığı Güvenlik Konseyi'nde ele aldı.

2019-10-27 08:55:00 -
Putin Güvenlik Konseyi'ni acil topladı!

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Putin'in, Rusya Güvenlik Konseyi'ni acil topladığı bildirildi.

Soçi Mutabakatı masaya yatırıldı

Açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakat muhtırasının uygulanması ve Suriye'deki durumun görüşüldüğü kaydedildi.

Putin'in konsey üyelerine Soçi'de yapılan Rusya-Afrika Zirvesi ile de ilgili bilgi verdiği belirtildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye'nin kuzeyine ilişkin 10 maddelik mutabakat metni üzerinde anlaşmaya varmışlardı.

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