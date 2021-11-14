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Dünya Putin: Göçmenler 20 yıllık işgalin neticesi
Dünya

Putin: Göçmenler 20 yıllık işgalin neticesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Polonya-Belarus sınırındaki göçmen kriziyle ülkesinin hiçbir ilgisi olmadığını ifade ederken, sorumlunun batılılar olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 14:42:00 -
Putin: Göçmenler 20 yıllık işgalin neticesi

Rossiya-1 devlet kanalına röportaj veren Putin, Rusya’nın Belarus-Polonya sınırındaki göçmen kriziyle hiçbir ilgisi olmadığını, oradaki insanları Rus havayolu şirketlerinin taşımadığını söyledi.

Göçmen krizinin nereden kaynaklandığını unutmamak gerektiğine dikkati çeken Putin, “Belarus mu bu sorunun öncüsü? Hayır, bunlar Batılı ülkelerin, kendileri tarafından oluşturulan sebeplerdir. Bunlar, siyasi, askeri ve ekonomik niteliktedirler. Askeri nitelik çünkü herkes Irak’ta askeri operasyonlara katıldı ve şimdi Irak’tan çok sayıda kişi sınırda. 20 yıl Afganistan’da savaştılar şimdi sınırda daha fazla Afgan var. Belarus’un bununla hiçbir ilgisi yok” ifadelerini kullandı.

Batılı ülkeler, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’yu kaçak yollardan Avrupa’ya geçmek isteyenleri ülkeye getirerek sınıra taşımakla suçluyor. Putin, krizin çözümü için Avrupalı ​​liderlerin doğrudan Lukaşenko ile görüşmesi gerektiğini söyledi.

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