Putin ‘gizli servetini’ Batı'nın yaptırımlarından nasıl koruyor? İşte o servet!

Şarku’l Avsat’ın New York Times gazetesinden aktardığı habere göre, Putin resmi olarak yılda yaklaşık 140 bin dolar kazanıyor ve küçük bir dairesi var.

Ancak bu resmi mali bilgilere, Karadeniz’de bir milyar dolardan fazla maliyeti olduğu tahmin edilen ‘sarayı’ veya 100 milyon dolarlık ‘devasa lüks yatı’ dahil değil.

Putin, Monaco’da bir offshore şirket aracılığıyla satın alınan 4,1 milyon dolarlık bir dairenin yanı sıra Fransa’da eski eşiyle bağlantılı oldukça pahalı bir villaya da sahip.

ABD Helsinki Komisyonu’nda Rusya yaptırımları konusunda Kongre üyelerine danışmanlık yapan Paul Massaro, ABD’li yetkililer için yaptırımlardan hangi varlıkların etkileneceğinin her zaman net olmadığını söyledi.

Massaro, yaptırım uygulanacak kişilerin sahip oldukları varlıkların ne olduğunu bilmeden onları donduramayacaklarını söyledi.

Putin’in serveti yaklaşık 125 milyar dolar!

Georgetown Üniversitesi’nde yardımcı doçent olan, 2019 tarihli ‘Rusya'nın Dost Kapitalizmi’ kitabının yazarı Anders Aslund, Putin’in servetinin yaklaşık 125 milyar dolar olduğunu söyleyerek, bunların çoğunun Putin’in müttefikleri, arkadaşları ve akrabaları tarafından offshore ağlarda gizlenebileceğini dile getirdi.

Putin’e yakın kişiler, şu ana kadar onun serveti hakkında kamuoyu önünde nadiren konuştu.

Kendisini ‘Putin’in müttefikinin iş ortağı’ olarak nitelendiren Sergey Kolesnikov, 2010 yılında Rusya’dan ayrıldıktan sonra dönemin Devlet Başkanı Dmitri Medvedev’e yazdığı mektupta, Putin’in Karadeniz kıyısında devasa bir mülk inşa ettiğini bildirdi.

Kolesnikov mektubunda, Karadeniz kıyısındaki bu sarayın ‘yolsuzluk, rüşvet ve hırsızlık’ yoluyla toplanan 1 milyar dolardan fazlaya mal olduğunu da ifade etti.