Putin gemileri yaktı! Sınıra askeri sevkiyat böyle görüntülendi

Moskova'dan Ukrayna sınırına demir yolu ile yola çıkan askeri araç sevkiyatı kameralara yansıdı.

Tüm dünyanın gözü, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimde. Uzun yıllardır iki ülke arasında süregelen gerilim son dönemde şiddetlendi.

Ukrayna'nın NATO'ya üye olma ihtimalinin gündeme gelmesiyle artan gerilim savaşa en yakın hali aldı. Bu kapsamda ABD ve Avrupa ülkeleri de duruma karşı konum almaya başlarken her iki ülkenin de sınır hattına sevkiyatları sürüyor.

Sınır hattına sevkiyat devam ediyor

ABD'nin, Ukrayna'ya gönderdiği silah yardımları adrese ulaşırken Rusya da yığınak yapmaya devam etti.

Moskova'dan yola çıkan Rus ordusuna ait GAZ Tigr zırhlı araçları ve askeri kamyonlar demir yolu ile sınır hattına gönderiliyor. Rusya'nın yaptığı askeri sevkiyatlar ise kameralara yansıdı.

Söz konusu görüntülerde, onlarca vagon uzunluğundaki kargo treni üzerinde çok sayıda askeri aracın sınır hattına taşındığı görülüyor.