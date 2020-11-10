Putin Esed'e ne dedi? Görüşmenin detayları…
Katil Esed ve Rusya lideri Vladimir Putin Suriye konusunu görüştü.
Katil Esed, Rusya lideri Vladimir Putin ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi.
Suriye’deki krizin masaya yatırıldığı görüşmede, Rusya'nın Suriye'deki durumu yatıştırmak için çaba göstermeye devam edeceği belirtildi.
Putin, "Rusya, mültecilerle ilgili uluslararası bir konferans düzenlenmesini destekliyor ve bu katılacağımız en büyük delegasyonlardan biri olacak" dedi.
Esed, mültecilerin büyük bir kısmının dönmek istediğini belirtti.
Suriye’de onlarca insana saldıran Esed şirin gözükmeye çalışarak, ‘Mültecilerin Geri Dönüşü Uluslararası Konferansı bu insani meseleyi çözmenin sadece başlangıcı’ dedi.