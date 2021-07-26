Putin dünyaya duyurdu: Yeni silahlar geliştiriyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Donanması Günü dolayısıyla St.Petersburg kentinde düzenlenen deniz geçit törenine katıldı.

Putin, Rusya'nın askeri deniz alanında gelişerek, en kısa sürede önde gelen deniz devletleri arasında yer aldığını, etkili uzun ve kısa mesafeli deniz havacılığı, güvenilir kıyı savunma sistemleri ile dünyada hala benzerleri olmayan hipersonik yüksek hassasiyetli silah sistemlerine sahip olduğunu belirtti.

Rus donanmasının, okyanusların neredeyse tüm bölgelerinde varlığını sürdürdüğünü belirten Putin, "Rus deniz filosu, ülkenin mili çıkarlarını korumak için tüm imkanlara sahip. Düşmanın herhangi bir denizaltı, gemi ve uçağını tespit etme ve gerektiğinde ona kaçınılmaz saldırı düzenleme kapasitesine sahibiz." ifadelerini kullandı.

Rusya’nın dünya okyanusunun neredeyse tüm bölgelerinde askeri varlık gösterdiğini vurgulayan Putin, donanmada görev yapmanın hiçbir zaman kolay olmadığını, ancak her zaman en onurlu ve talep gören görevlerden biri olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: defenceandtechnology