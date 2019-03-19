Putin dünyanın en iyi savaş uçağını açıkladı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5. nesil Rus Su-57 avcı uçaklarını en iyi savaş uçağı olarak niteledi.

Kremlin tarafından düzenlenen 'Rusya'nın Liderleri' yarışmasının finalinde konuşan Putin, Su-57'nin taktik ve teknik göstergeler açısından dünyanın en iyi uçağı olduğunu söyledi.

Putin, "Su-57, şu anda Rusya'nın en iyisi. Dünyanın da en iyisi. Hem taktik ve teknik veriler hem de silah bakımından. Hiçbir uçak, bizim uçağımız gibi uçamaz" dedi.

Suhoy Test ve Tasarım Bürosu tarafından tasarlanan Rusya'nın en yeni 5. nesil çok işlevli avcı uçağı Su-57, karşı tarafın hava savunma sistemlerinin kullanıldığı hava, kara ve deniz hedeflerini ve hava komuta merkezlerini imha etme kabiliyetine sahip.

Su-57'nin ilk uçuşu 2010'da Rusya'nın Komsomolsk-na-Amure kentinde gerçekleşti. İlk seri üretim grubunun 2019'da Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne teslim edilmesi bekleniyor.