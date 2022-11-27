Putin çıldırmış olmalı! Yok artık daha neler! Bu şaka mı?

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, Rus ordusunun büyük bir askeri operasyon başlatacağını belirtti. Barlas, "Putin büyük savaşa hazırlanıyor" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Rusya Devlet Başkanı Putin, dün başkent Moskova'da, ordusunun Ukrayna'daki operasyonlarına katılan askerlerin anneleriyle buluştu. Putin, bugün Rusya'da kutlanan "Anneler Günü" öncesindeki buluşmada, "Oğulları çatışma bölgesinde olan Rusya'daki diğer birçok anne için elbette Anneler Günü, mutlu bir gün olmayacak. Çünkü bir anne için oğlu kaç yaşında olursa olsun çocuğudur. Bilmenizi isterim ki, bizzat ben ve devletin tüm yönetimi acınızı paylaşıyoruz" dedi.

Putin'in düzenlediği bu toplantı, Rus ordusunun başlatacağı büyük askeri operasyonun psikolojik hazırlığı olarak yorumlandı."