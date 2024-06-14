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Dünya Putin bu anlaşmaya çok kızacak! ABD ve Ukrayna 10 yıllığına el sıkıştı
Dünya

Putin bu anlaşmaya çok kızacak! ABD ve Ukrayna 10 yıllığına el sıkıştı

Yeniakit Publisher
2024-06-14 06:00:00 -
Putin bu anlaşmaya çok kızacak! ABD ve Ukrayna 10 yıllığına el sıkıştı

ABD ve Ukrayna arasında Rusya Devlet Başkanı Putin'i kızdıracak bir gelişme yaşandı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, İtalya'da gerçekleştirilen G7 Zirvesi'nde on yıllık güvenlik anlaşması imzaladı.

Biden ve Zelensky, anlaşmanın ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Biden, “Hedefimiz, Ukrayna'nın uzun vadeli güvenilir savunma ve caydırıcılık yeteneklerini güçlendirmek ve Ukrayna için kalıcı bir barışı tesis etmektir. Ukrayna, halihazırda ve gelecekteki saldırılara karşı kendini savunma yeteneği kazanmalı ve bu şekilde güvence altına alınmalıdır” dedi.

Biden sözlerinin devamında, “Bu savaşta zafer kazanana kadar Ukrayna'nın yanında yer alacağız” ifadelerini kullandı.


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Zelensky ise şu ifadeleri kullandı:

“Bugün gerçekten tarihi bir gün. Bağımsızlığımızdan bu yana ABD ile Ukrayna arasındaki en güçlü anlaşmaya imza attık. Bu sürdürülebilir bir barışı garanti altına almaya yönelik adımlar konusunda yapılmış bir anlaşmadır ve bu nedenle dünyadaki herkesin yararınadır. Çünkü, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı, gerçek ve hakiki bir küresel tehdittir."

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