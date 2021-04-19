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Dünya Putin, Biden'ın davet ettiği zirveye katılacak
Dünya

Putin, Biden'ın davet ettiği zirveye katılacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın daveti üzerine İklim Zirvesi'ne katılacağı açıklandı. Putin 22 Nisan'da İklim Zirvesi'nde video konferans yöntemiyle konuşacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 22:14:00 -
Putin, Biden'ın davet ettiği zirveye katılacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rus Ria haber ajansına yaptığı açıklamada, Putin'in, zirve kapsamında Biden ve diğer ülke liderleri ile ikili görüşmesinin planlanmadığını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, 23 Mart'ta, aralarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Çin Devlet Bakanı Şi Cinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bulunduğu 40 dünya liderini, 22-23 Nisan'da yapılacak çevrim içi iklim zirvesine davet etmişti.

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