Putin Avrupalı liderlere küfür etti: Küçük domuzlar!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada Ukrayna savaşı, NATO’nun rolü ve Rus ordusunun yeni askeri hamleleri hakkında yeni bir döneme işaret etti.

Putin, NATO içindeki güçlü ülkelerin Ukrayna’nın arkasında durduğunu, Kiev’e silah, mühimmat ve savaş malzemesi sağladığını, NATO’nun desteğinin sadece askeri destekle sınırlı kalmadığını, istihbarat paylaşımı yapıldığını ve danışmanlar gönderildiğini iddia etti.

AVRUPA LİDERLERİNE: KÜÇÜK DOMUZLAR

Batının diyaloğu reddetmesi halinde tarihi toprakları askeri yöntemlerle ele geçireceklerini söyleyen Putin “Rusya’nın Avrupa’yı ele geçirme” iddialarına da sert çıktı. Putin, “Bunu defalarca söyledim. Bu yalan, saçmalık. Avrupa ülkelerine karşı varsayımsal bir Rus tehdidi uyduruluyor. Bunu bilerek yapıyorlar. Rusya, hem ABD hem de Avrupa ile eşit düzeyde işbirliği kurmaktan yana, ancak ordu egemenliğin ve güvenliğin garantörü olmaya devam ediyor” dedi.

Avrupa’daki bazı aktörlerin, liderlerin Rusya’nın zayıflamasından çıkar sağlamayı umarak ABD’de Joe Biden yönetiminin yalanlarına dahil olduğunu söyleyen Putin, Avrupalı ülkeleri ağır sözlerle eleştirerek, “Avrupalı küçük domuzlar, ülkemizin çöküşünden faydalanmayı umut ederek Biden yönetiminin çalışmalarına katıldı” ifadesini kullandı.

KUZEY KORE LİDERİNE TEŞEKKÜR

Putin, bu ülkelerin geçmişte kaybettiklerini geri alma arayışı içinde olduğunu savundu. Tarihi dönemlere atıf yapan Putin, Avrupa’daki bazı çevrelerin intikam duygusuyla hareket ettiğini dile getirdi.

Putin, Kuzey Koreli askerlerin Kursk bölgesinde Rus birlikleriyle omuz omuza savaştığını söyledi. Mayın temizleme faaliyetleri dahil olmak üzere sahada aktif görev aldıklarını aktaran Putin, Kuzey Kore askerlerinin cesur tutuma sahip olduğunu yorumunda bulundu.

UKRAYNA’NIN ENERJİ GÜCÜ ÇÖKTÜ

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov da Ukrayna’daki enerji altyapısına dair veriler paylaştı.

Belousov’a göre Ukrayna genelinde 70’ten fazla termik santral devre dışı kaldı. Hidroelektrik santrallerinin ise yüzde 37’den fazlası çalışamaz durumda.

Mevcut verilerle birlikte Kiev yönetiminin toplam enerji kapasitesinin iki katından fazla düştüğü öne sürüldü. Elektrik üretimindeki kaybın, hem sivil hayatı hem de askeri faaliyetleri doğrudan etkilediği görüşü iletildi.

Rus Savunma Bakanı, NATO’nun daha uzun vadeli planlar yaptığını da dile getirdi. Açıklamaya göre, 2030’lu yılların başında muhtemel bir büyük çatışma ihtimaline karşı hazırlık süreci şimdiden başlatıldı. Askeri yapılanma, savunma yatırımları ve stratejik planlamaların bu çerçevede şekillendiği mesajı verildi.

Savunma Bakanı ayrıca insansız sistem birliklerinin oluşturulma sürecinin 2026 yılında tamamlanacağını duyurdu: "İnsansız sistemlerle çalışmak için 35 yaşın altındaki gençleri işe almaya odaklanmamız gerekiyor"