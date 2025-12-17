Cinayetin sebebini açıkladı! Güllü'nün kardeşinden şok eden iddia

26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü adıyla bilinen Gül Tut’un ölümüyle ilgili olay sırasında odada olan kızı Tuğyan Ülkem Gülter "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan tutuklanırken, Sultan Nur Ulu’ya ise ev hapsi verilmişti.

Güllü’nün kardeşleri suç duyurusunda bulundu

Şarkıcının kardeşleri Kader Tut ve Raşit Günyer, yeğenleri Tuğyan Ülkem ve Tuğberk Yağız Gülter’i annelerini miras için öldürdüğünü ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kardeşlerinin dosyaya dahil olma isteği ise mirasçı olamayacakları gerekçesiyle reddedildi.

Güllü’nün mal varlığı çıkmadı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yapılan incelemede Güllü’nün Çınarcık’ta annesinden kalma 2 dairesinin olduğu belirlendi. Savcılık tarafından 50’nin üzerinde banka ve sigorta kurumlarıyla yazışma yapıldı. Güllü’nün ölümüyle ilgili herhangi bir sigorta ödemesinin olmadığı ifade edilirken banka hesaplarında ise 250 ile 850 lira arasında değişen miktarlarda küçük bir meblağ dışında paranın olmadığı bildirildi. Güllü’nün oğlu Tuğberk Gülter ise daha önce yaptığı bir açıklamada avukatlarına para verecek durumlarının olmadıklarını ve kendilerinden ücret alınmadığını açıklamıştı.