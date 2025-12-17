  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

‘Yahudiler olmasaydı ABD olmazdı’ AK Partili isimden katil Netanyahu’ya cevap

AK Parti’den milletvekili adayı olacağı iddia edilmişti! Kenan İmirzalıoğlu’nun cevabı ortaya çıktı

Yunan Bakan Dendias “Türkiye varken her şey ikinci planda” Türkiye en büyük tehdit

İngiltere’ye kaçmışlardı! Adliye vurgununda flaş gelişme

‘Kabul ediyorum inkar edemem’ Azılı muhalif Özkök'ten bomba Erdoğan itirafları

20 kilo veren ırkçı Tanju hastalığını açıkladı: Kanser…

Asgari ücret heyecanlandıran açıklama: Cumhurbaşkanı müdahale edecek, 30 bin liraya çıkarılacak!

Çamlıca Camii’nde dikkat çeken hassasiyet! Milimetrik kıble ayarı hayran bıraktı!

Gurbetçi vatandaş fena yakalandı Almanya'da fakir Türkiye'de zengin

Karadeniz'de neler oluyor? Savaş uçakları ve bombardıman uçakları uçuş gerçekleştiriyor
Gündem Öldükten sonra sosyal medya kime kalacak? Dijital miras hukukun gündeminde
Gündem

Öldükten sonra sosyal medya kime kalacak? Dijital miras hukukun gündeminde

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Öldükten sonra sosyal medya kime kalacak? Dijital miras hukukun gündeminde

Dijitalleşen hayat, miras hukukunu da dönüştürüyor. Sosyal medya hesaplarından e-posta arşivlerine, bulut depolamaya varıncaya kadar birçok dijital unsurun ölüm sonrası akıbeti hukukçuların gündeminde. Uzmanlar, dijital varlıkların artık hem hukuki hem de ekonomik değer taşıdığına vurgu yapıyor.

Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte sosyal medya hesapları, e-posta arşivleri ve bulut depolama alanları ve miras hukukunun gündeminde yerini aldı. Ölüm sonrası hesapların akıbeti hakkında değerlendirmelerde bulunan Avukat Burak Evci, dijital varlıkların klasik malvarlığı kavramının ötesine geçtiğini belirterek, miras hukukunda önemli bir yer edinmeye başladığını söyledi. Evci, Türk Medeni Kanunu’na göre mirasın yalnızca taşınır ve taşınmaz mallarla sınırlı olmadığını ifade ederek, "Kanunda geçen ‘diğer malvarlığı hakları’ ifadesi, dijital varlıkları da kapsayacak genişliktedir. Bu kapsamda sosyal medya hesapları, dijital cüzdanlar ve ticari değeri bulunan çevrimiçi hesaplar da mirasçılara intikal edebilir" dedi.


ÖZEL HAYAT İLE MİRAS HAKKI ARASINDA DENGE

Dijital hesaplara erişim konusunun uygulamada en çok münazara edilen başlıklardan biri olduğunu vurgulayan Evci, özel hayatın gizliliği ile miras hakkı arasında dengeli bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini belirtti. Mahkemelerin, ‘özel hayatın gizliliği’ gerekçesiyle dijital varlıkları tamamen miras dışında bırakmasının hukuken doğru olmadığını kaydeden Evci, "Aile fotoğrafları, kişisel arşivler ve hatıra niteliğindeki dijital veriler de miras hukukunun koruması altındadır" diye konuştu.

DİJİTAL VARLIKLAR HUKUKUN GÜNDEMİNDE

Av. Evci, teknoloji şirketlerinin ölüm sonrası hesaplara ilişkin farklı uygulamalar benimsemesinin ciddi bir hukuki belirsizlik oluşturduğunu dile getirerek, dijital mirasa ilişkin açık ve geniş bir yasal düzenlemenin zorunlu hale geldiğini vurguladı. Türk hukukunda ‘dijital miras’ kavramına ilişkin açık ve özel bir düzenleme bulunmadığını belirten Evci, buna rağmen yargı kararlarının bu boşluğu doldurmaya yönelik önemli adımlar attığını ifade etti. Özellikle Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi’nin, murisin iCloud hesabında yer alan dijital unsurların terekeye dahil edilebileceğine hükmettiği kararın emsal nitelikte olduğunu söyledi. Dijitalleşmeyle birlikte miras hukukunun da dönüşmesinin kaçınılmaz olduğunu belirten Evci, "Dijital varlıkların terekeye dahil edilmesi, erişim usulleri ve paylaşım esasları kanuni güvence altına alınmadıkça bu alandaki uyuşmazlıklar artarak devam edecektir" şeklinde konuştu.

CHP lideri bozgunculuk yapıyor
CHP lideri bozgunculuk yapıyor

Gündem

CHP lideri bozgunculuk yapıyor

Diğer CHP’li belediyeler duymasın! Belediye bilgisayarında kripto madenciliği
Diğer CHP’li belediyeler duymasın! Belediye bilgisayarında kripto madenciliği

Gündem

Diğer CHP’li belediyeler duymasın! Belediye bilgisayarında kripto madenciliği

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23