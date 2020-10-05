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Dünya "Putin, Aliyev ve Erdoğan ile görüşebilir"
Dünya

"Putin, Aliyev ve Erdoğan ile görüşebilir"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peşkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerekli görülmesi durumunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dağlık Karabağ hakkında görüşebileceğini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 14:54:00 -
"Putin, Aliyev ve Erdoğan ile görüşebilir"

Münübe Yılmaz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerekli görülmesi durumunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dağlık Karabağ hakkında görüşebileceğini dile getirdi. Gazetecilere açılama yapan Peskov, "Gerekli görülürse, hiç kuşkusuz Putin mevkidaşlarıyla bu konuyu görüşecektir” ifadesinde bulundu. Bu hafta herhengi bir görüşmenin mümkün olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Peskov "Henüz bu yönde net bir plan yok, ancak savaştan bahsediyoruz ve Karabağ’da da durum hızlı gelişiyor, bu nedenle şu an bir tahminde bulunmak zor. Durumun gidişatına bağlı olarak diyalog ihtiyacı oluşacaktır.” dedi. Azerbaycan ve Türkiye ile sürekli temas halinde olduklarını vurgulayan Peskov, Dağlık Karabağ'daki krizin tırmanmasından beri Putin'in Ermenistan Başbakanı Nikol Pasınyan'la birkaç telefon görüşmesi gerçekleştirdiği halde Aliyev veya Erdoğan ile neden hiç görüşmediği sorusuna ise görüşmelerin liderlerin çalışma programına bağlı olduğu cevabını veren Peslov, "Bu, Rusya tarafının temaslarında bir tür eksiklik olduğu anlamına gelmiyor. Aksine, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, sürekli olarak Azerbaycan ve Türkiye’den mevkidaşlarıyla temas halinde. Karabağ krizi konusunda Rusya-Türkiye ve Rusya-Azerbaycan diyaloğu, Ermenistan’la olan diyalog gibi sürekli ve üst düzey olarak gerçekleştiriliyor” açıklamasında bulundu.

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