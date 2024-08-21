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Dünya Putin 13 yıl sonra Çeçenistan'da! Putin kendisine hediye edilen Kuran-ı Kerim’i öptü! Dikkat çeken kare
Dünya

Putin 13 yıl sonra Çeçenistan'da! Putin kendisine hediye edilen Kuran-ı Kerim’i öptü! Dikkat çeken kare

Yeniakit Publisher
2024-08-21 16:32:00 - 2024-08-21 16:38:41

13 yıl aradan sonra Çeçenistan'a ziyaret gerçekleştiren ve daha önce de Kur'an'a saygısızlığın Rusya’da suç olduğunu söyleyen Rusya lideri Vladimir Putin, kendisine hediye edilen Kur'an'ı Kerim'i öptü.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kafkasya turu kapsamında 13 yıl aranın ardından Çeçenistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

HER SEFERİNDE İSLAMİ DEĞERLERE SAHİP ÇIKIYOR

Her seferinde İslami değerlere sahip çıkan açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin, Çeçenistan ziyaretinde de bu hassasiyetini gösterdi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Çeçenistan’da Hazreti İsa Camii'nde kendisine hediye edilen Kur'an'ı Kerim'i öptü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin Derbent kentinde Cuma Camii’ne yaptığı ziyaret sırasında Kur’an-ı Kerim’in Müslümanlar için kutsal emanet olduğunu, ona yapılan saygısızlığın Rusya’da suç olduğunu söylemişti.

Putin, “(Kur’an-ı Kerim) Müslümanlar için kutsal emanettir ve diğer tüm insanlar için de öyledir. Diğer ülkelerde farklı davrandıklarını, insanların dini duygularına saygı duymadıklarını ve üstelik bunun bir suç olmadığını söylediklerini biliyoruz” diye konuştu.

Rusya'da Kuran'a yapılan saygısızlığın hem Anayasa çerçevesinde hem de Ceza Kanunu'nda bir suç olduğunun altını çizen Putin, “Saygısızlık ve inançlar arası bölünmeyi kışkırtmak bir suçtur” ifadelerini kullandı.
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