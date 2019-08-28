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Put Adam'a sansüre itiraz yağıyor

Necip Fazıl tarafından müstear isimle kaleme alınan Put Adam isimli esere yönelik toplatma kararına karşı itiraz başvuruları devam ediyor.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:31
Put Adam'a sansüre itiraz yağıyor

FARUK ARSLAN / İSTANBUL - İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nin Put Adam isimli esere yönelik yasak kararına itiraz yağıyor. 5816 sayılı Atatürk’ü Koruma Kanunu gerekçesiyle toplatılmasına karar verilen Put Adam kitabının suç teşkil etmediğini ve yasaklanmasının “bilgiye erişim hakkını engel” olduğunu söyleyen tarihçi-yazar Hasret Yıldırım, kararın kaldırılması için itiraz dilekçesi verdi.

İfade hürriyetinin önündeki en büyük engel

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Hasret Yıldırım, 2019 Türkiyesi’nde hâlâ sansür ile bir takım hakikâtlerin üzerinin örtülmeye çalışıldığını belirtti. Yıldırım, “Her ortamda ifadeye hürriyet türküsü okuyup, vesikalı hakikâtleri haykıran ve M.Kemal’in ahbaplarından nakillerle derlenmiş bir kitabın yasaklanmasını kabullenemiyorum. Kitaba sansür uygulanmasına vesile olan 5816 sayılı kanun, ifade hürriyetinin önündeki en büyük engellerden biridir. Hükümet kanadının mevzu üzerinde ciddi bir çalışma yapması gerekmektedir.” dedi.

 

Avukat Kerami Özdemir de Put Adam eseri hakkındaki toplatma kararının Anayasa ve AİHS’e aykırı olduğunu söyleyerek kitap sansürüne karşı mahkemeye itirazda bulunmuştu. Özdemir, kararı AYM ve AİHM’e de taşıyacaklarını bildirmişti.

 

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:31
  1. İstanbul
  2. Put Adam
  3. Kerami Özdemir
  4. Hasret Yıldırım
  5. AİHM
  6. Avukat Kerami Özdemir
  7. Put Adam kitabı

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