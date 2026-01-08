Pusu kurup çekiç ve beyzbol sopasıyla kafasını parçalayarak öldürdüler: Bir anlık sinirle olmuş!

21 Haziran 2024’te Mardin’in Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi’nde 5 çocuk babası Resul Derin, evinden çıkıp işine gittiği sırada arkasından yaklaşan 2 kişi tarafından çekiç ve sopayla dövülerek öldürüldü. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, yolda yürüyen Derin’e arkasından koşarak gelen şüphelilerin ellerindeki çekiç ve sopayla vurmaya başladığı, ilk darbede düşen Resul Derin’e defalarca vuran şüphelilerin, çevredekilerin gelmesiyle kaçıp uzaklaştığı görüldü.

Polis ekipleri, şüpheliler Abdulvahap Acet ve kuzeni Selahattin Acet’i otomobille kaçtıkları Kızıltepe ilçesinde operasyonla yakaladı. Şüphelilerin aracında 2 tabanca, 2 şarjör ve 30 mermi ele geçirildi.

Selahattin Acet, emniyet ve savcılıktaki ifadesinde, “Olaydan 1 ay önce Derik’te Tarlacık köyünde, benim köyümden 2 genç ile maktulün köyünden 2 genç arasında kavga çıkmış akrabaların da karışmasıyla kardeşim N.A. ve annem Z.A. yaralanmıştı. Maktul beni gördü ve beni tanıdı. Bana küfretti, bir anlık sinir ile oldu” dedi.

Mardin 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 12 Aralık 2025’te görülen davanın 4’üncü duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Abdulvahap Acet ve Selahattin Acet’e TCK 82/1 maddesi gereğince ‘Tasarlayarak kasten adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

KEŞİF YAPIP PUSU KURDULAR

Mahkeme, gerekçeli kararını da açıkladı. Kararda; sanık Selahattin Acet’in Mardin’in Derik ilçesinden Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine giderek Abdulvahap Acet ile buluştuğu, sanıkların Resul Derin’i öldürme kastıyla Mardin’e geldiklerinin tutanaklarla sabit olduğu belirtildi.

Kararda, sanıkların maktulün bulunduğu mahallede araçla dolaşarak keşif yaptıkları, maktulün evini ve güzergahını görebilecek konumda araç içinde ve bir kafede bekledikleri, Derin’in evden çıkmasıyla kafeden hızla ayrılıp araca bindikleri ve maktulü yavaş şekilde takip ettikleri kaydedildi.

Sanıkların araçtan inerek maktulün arkasından koştuğu, maktulün sanıklara yüzünü dönme imkanı olmaksızın ekseriyeti başına olmak üzere yaklaşık 26 sopa darbesiyle saldırdıkları, yere düştükten sonra da vurmaya devam ettikleri belirtti.