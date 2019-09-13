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Pusmaz ve Bilgin yeni görevlerine başladı

Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen törenle İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne atanan Akif Pusmaz ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atanan Mehmet Bilgin, yeni görevlerine başladı.

13 Eylül 2019 Cuma 16:31
Pusmaz ve Bilgin yeni görevlerine başladı

Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen törenle İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne atanan Akif Pusmaz ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atanan Mehmet Bilgin, yeni görevlerine başladı.


Diyanet İşleri Başkanlığında İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne atanan Akif Pusmaz ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atanan Mehmet Bilgin göreve başladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın katılımıyla yeni görevlerine başlayan Pusmaz için İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünde, Bilgin için ise Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünde birer tören düzenlendi.


İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünde düzenlenen törende Akif Pusmaz’a hayırlı olsun dileklerinde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Bir kurumun başarısının altında insan kaynağı yatmaktadır. Eğer insan kaynağı verimli bir şekilde kullanılırsa o kurumun başarıya ulaşmaması düşünülemez” dedi.


Başkan Erbaş, başkanlığın hizmetlerinin gelişimiyle personelin özverili çalışmaları arasındaki bağı ifade ederek, “Bu, arkadaşlarımızın, hocalarımızın gayretleriyle doğru orantılıdır. Bunun için aşk, fedakarlık gerekiyor. Bu aşkın ve fedakarlığın samimi bir şekilde Diyanet İşleri Başkanlığına sarf edilmesi netice itibariyle milletimizin kazanmasına, milletimizin en güzel bir şekilde bu teşkilatın çalışmalarından istifade etmesine yaramış oluyor” diye konuştu.


Başkan Erbaş, makamların geçici olduğunu önemli olanın o makamlarda yapılan hayırlı hizmetler olduğunu belirten Başkan Erbaş, “İki günü birbirine eşit olan zarardadır, hadis-i şerifi doğrultusunda hareket edersek biz mutlaka daha başarılı olacağız. Bugün düne göre daha iyi neler yapabilirim, gayreti içerisinde olursak ki her Müslümanın böyle olması gerekiyor, hem kurumumuza hem milletimize hem de insanlarımıza daha faydalı hizmetler yapacağımızda hiçbir şüphe yoktur” ifadelerini kullandı.


İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başkan Erbaş’a teşekkür ederek, “İnşallah arkadaşlarımızla beraber el ele, gönül gönüle daha iyi bir hizmeti yürütmenin gayreti içerisinde olacağız. Rabbim yar ve yardımcınız olsun” dedi.



Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bilgin görevine başladı


Başkan Erbaş, daha sonra Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne geçti. Genel Müdür Mehmet Bilgin’e hayırlı olsun dileklerini ileterek, “Cenab-ı Hakk yar ve yardımcısı olsun. Yönetim Hizmetleri, Merkez Teşkilatımızın personel itibarıyla yaklaşık olarak üçte birini içinde bulunduran önemli bir genel müdürlüktür” dedi.


Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün cami ve Kur’an kursu, eğitim merkezi binalarının yapımı ve tadilatları gibi önemli ve ağır bir sorumluluk alanı olduğunu belirten Başkan Erbaş, şöyle konuştu:


“Önemli olan hepimizin emanet bilinciyle bulunmuş olduğu göreve sarılması ve onun hakkını vermesidir. Bu noktada bütün hocalarımızın tecrübelerini birleştirecekler ve hep birlikte başarıya odaklanacağız. Buraya hizmet, milletimize, dinimize hizmettir. Biz, din-i mübin-i İslam’a hizmet ediyoruz. Biz attığımız her adım hizmetlerimizin daha nitelikli bir şekilde olması içindir. Niyetimiz halis, samimi olursa bu da işimize, başarımıza yansıyacaktır. Samimiyetimizin, niyetimizin halis olması noktasında hiçbir şüphemiz yoktur. Allah yar ve yardımcımız olsun.”


Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mehmet Bilgin ise teşekkür ederek, “Tabii ki bize bir yol gösterdiniz, yolumuz uzun, meşakkatli sorumluluğumuzun bilincindeyiz.Öncelikli olarak bizi bu göreve layık gören başta muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye, bizlere inanan, güvenen size can-ı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah samimi ve gayretli olarak görevimizi yapmaya çalışacağız” dedi.


Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, göreve yeni başlayan yöneticilerin hayırlı ve başarılı bir şekilde görev yapmaları için dua etti. Törenlere, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları, Genel Müdürler ve Daire Başkanları katıldı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:31
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