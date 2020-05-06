Pursaklar’ın korona virüsle mücadeledeki isimsiz kahramanları

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında, mesai kavramı gözetmeyen ve önce insan sağlığı diyen Pursaklar Belediye personelleri, mücadelenin "gizli kahramanları" arasında bulunuyor.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadelenin bir diğer kahramanları olan Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayarak virüsün ilçe sınırları içerisinde yaşamasına engel olmak adına özverili bir şekilde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Korona virüsle mücadelede fedakarca çalışan belediye personelleri tarafından, görev yerleri belli olur olmaz maske, eldiven ve tulumlarını giyerek tüm kamu kurum ve kuruluşlarından sağlık merkezlerine, taksi ve dolmuşlardan özel araçlara, sokak sokak, cadde cadde vatandaşların elinin değdiği ve değebileceği her yer dezenfekte edilerek steril hale getiriliyor.

"Hemşehrilerimizin sağlık ve sıhhati için yoğun mesai harcıyoruz"

İlçe sakinlerinin sağlığı ve huzuru için, mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Korona virüsle mücadele kapsamında ilçemizde ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Hemşehrilerimizin sağlık ve sıhhati için yoğun bir mesai harcıyoruz. Temizlik İşleri ve Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğümüz durmaksızın dezenfekte çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. İlçemize ve vatandaşlarımıza yönelen tehdidi ortaya çıkmadan yok etmeye çalışıyorlar. Personellerimizin de evlerinde onları bekleyen aileleri var. Bizlerin de bu bilinçle onlara yardımcı olması gerekiyor. Hemşehrilerimizin biraz daha sabretmelerini, sosyal mesafeyi korumalarını, maskesiz sokağa çıkmamalarını ve asgari düzeyde dışarıya çıkmalarını istiyoruz. İnşallah gelecek güzel günlere hep birlikte, sağlıkla ulaşacağız. Bu süreci hep beraber atlatacağız" dedi.