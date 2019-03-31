Pursaklar yerel seçim sonuçları 2019 | Ankara Pursaklar oy oranlarında son durum

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Pursaklar belediye başkan adayları 2019

AK Parti Pursaklar belediye başkan adayı Ayhan Yılmaz (Cumhur İttifakı)

İYİ Parti Pursaklar belediye başkan adayı Hüseyin Burgaz (Millet İttifakı)

SP Pursaklar belediye başkan adayı Muammer Gülap

Vatan Partisi Pursaklar belediye başkan adayı Agah Kutlu

BBP Pursaklar belediye başkan adayı Ebubekir Aktaş

DP Pursaklar belediye başkan adayı Çağrı Boyacı

Ankara'da hangi ilçe hangi partide?

Ankara'da 2014 yerel sonuçlara göre, 19'unda AK Parti, ikisinde CHP, ikisinde MHP, birinde Demokrat Parti kazandı. Ankara'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:

Altındağ - Veysel Tiryaki - AK Parti

Ayaş - Bülent Taşan AK Parti

Bala - İbrahim Gürbüz - AK Parti

Beypazarı - Tuncer Kaplan - AK Parti

Çankaya - Alper Taşdelen - CHP

Çamlıdere - Hazım Caner Can - AK Parti

Çubuk - Tuncay Acehan - AK Parti

Etimesgut - Enver Demirel - MHP

Evren - Abdülkadir Demirci - AK Parti

Haymana - Özdemir Turgut - Demokrat Parti

Güdül - Hava Yıldırım - AK Parti

Kalecik - Filiz Ulusoy - AK Parti

Kazan - Lokman Ertürk - AK Parti

Keçiören - Mustafa Ak - AK Parti

Kızılcahamam - Muhittin Güney - AK Parti

Mamak - Mesut Akgül - AK Parti

Nallıhan - İsmail Öntaş - AK Parti

Pursaklar - Selçuk Çetin - AK Parti

Polatlı - Mürsel Yıldızkaya - MHP

Sincan - Mustafa Tuna - AK Parti

Şereflikoçhisar Ferda Polat - AK Parti

Yenimahalle - Fethi Yaşar - CHP

Elmadağ - Gazi Şahin - AK Parti