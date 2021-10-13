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Kadın - Aile PumPum Çorbası
Kadın - Aile

PumPum Çorbası

Özellikle soğuk havalarda tüketilen PumPum çorbası, bağışıklık sistemini güçlendirmekte çok etkilidir.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 12:54:00 - 2021-10-13 12:55:46
PumPum Çorbası

Özellikle soğuk havalarda tüketilen PumPum çorbası, bağışıklık sistemini güçlendirmekte çok etkilidir. Grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkların tedavisinde sıkça kullanılır. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

  • 7 su bardağı et suyu (sıcak)
  • 1 su bardağı mısır unu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 150 gr. kavurma küp şeklinde doğranmış
  • 2 çorba kaşığı tereyağı
  • 1,5 çay kaşığı kırmızı toz biber

Yapılışı

Bir tencereye mısır ununu, sıcak et suyunu ilave ederek orta ateşte sürekli karıştırın. Küp şeklinde doğramış olduğunuz kavurmayı tavada 3 dakika kadar kavurun. Kavurduğunuz kavurmayı çorbanın içine ekleyin. 2 dakika kadar karıştırın ve ocaktan alın. Sosu için bir tavada tereyağını eritin ve üzerine kırmızı toz biber ekleyin. Yağı kızdırdıktan sonra çorbanın üzerine dökebilirsiniz.

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