PumPum Çorbası
Özellikle soğuk havalarda tüketilen PumPum çorbası, bağışıklık sistemini güçlendirmekte çok etkilidir.
Özellikle soğuk havalarda tüketilen PumPum çorbası, bağışıklık sistemini güçlendirmekte çok etkilidir. Grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkların tedavisinde sıkça kullanılır. Şimdiden afiyet olsun.
Malzemeler
- 7 su bardağı et suyu (sıcak)
- 1 su bardağı mısır unu
- 1 çay kaşığı tuz
- 150 gr. kavurma küp şeklinde doğranmış
- 2 çorba kaşığı tereyağı
- 1,5 çay kaşığı kırmızı toz biber
Yapılışı
Bir tencereye mısır ununu, sıcak et suyunu ilave ederek orta ateşte sürekli karıştırın. Küp şeklinde doğramış olduğunuz kavurmayı tavada 3 dakika kadar kavurun. Kavurduğunuz kavurmayı çorbanın içine ekleyin. 2 dakika kadar karıştırın ve ocaktan alın. Sosu için bir tavada tereyağını eritin ve üzerine kırmızı toz biber ekleyin. Yağı kızdırdıktan sonra çorbanın üzerine dökebilirsiniz.