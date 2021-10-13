Özellikle soğuk havalarda tüketilen PumPum çorbası, bağışıklık sistemini güçlendirmekte çok etkilidir. Grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkların tedavisinde sıkça kullanılır. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

7 su bardağı et suyu (sıcak)

1 su bardağı mısır unu

1 çay kaşığı tuz

150 gr. kavurma küp şeklinde doğranmış

2 çorba kaşığı tereyağı

1,5 çay kaşığı kırmızı toz biber

Yapılışı

Bir tencereye mısır ununu, sıcak et suyunu ilave ederek orta ateşte sürekli karıştırın. Küp şeklinde doğramış olduğunuz kavurmayı tavada 3 dakika kadar kavurun. Kavurduğunuz kavurmayı çorbanın içine ekleyin. 2 dakika kadar karıştırın ve ocaktan alın. Sosu için bir tavada tereyağını eritin ve üzerine kırmızı toz biber ekleyin. Yağı kızdırdıktan sonra çorbanın üzerine dökebilirsiniz.