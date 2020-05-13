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Aktüel

PÜİS’ten üyelerine maske ve dezenfektan desteği

Petrol Ürünleri İşveren Sendikası (PÜİS) Van Temsilciliği tarafından üyelerine maske ve dezenfektan desteği verildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 14:49:20 -
PÜİS’ten üyelerine maske ve dezenfektan desteği

Petrol Ürünleri İşveren Sendikası (PÜİS) Van Temsilciliği tarafından üyelerine maske ve dezenfektan desteği verildi.


Dünyada ve ülkemizde etkisini sürdüren korona virüs salgını nedeniyle tüm sektörlerde olduğu gibi akaryakıt sektöründe de sıkıntılı günler yaşanıyor. Türkiye’de olduğu gibi Van ve çevre illerde korona virüs pandemisi için mücadele eden akaryakıt sektörü temsilcilerine, Petrol Ürünleri İşveren Sendikası (PÜİS) Van Temsilciliği tarafından maske ve dezenfektan dağıtımını gerçekleştirildi.


Yapılan maske ve dezenfektan dağıtımıyla ilgili açıklama yapan PÜİS Van Baştemsilcisi Erdal Demir, “Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan başta Genel Başkanımız İmran Okumuş olmak üzere Sendikamız Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerine, Sendikamız Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Üyesi, Enerji Grubu Başkanı İlhan Kaya’ya, Sendikamız Genel Müdürü Mehtap Bakır’a ve sendikamız çalışanlarına PÜİS Van Baştemsilciliği olarak bütün üyelerimiz adına teşekkür ederiz” dedi.

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