Puf pamuk poğaça tarifi nasıl yapılır? Bayatlamayan yumuşacık, kolay ev poğaça tarifleri

Leziz poğaça tarifleri

Çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunan poğaça oldukça doyurucu bir tercihtir. İster kahvaltı vakitlerinde ister öğle veya beş çayı saatlerine yakışan poğaça tercihe göre mayalı, mayasız, sade, peynirli, zeytinli, yumuşak veya gevrek yapılabilir. Peki poğaça hamuru nasıl yapılır? İşte en leziz poğaça yapımı tarifi...

Pamuk Poğaça tarifi

Malzemeler:

Hamur:

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı sıvıyağ

5 çorba kaşığı toz şeker (silme)

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket kuru maya (instant maya) (10 g)

Aldığı kadar un

İçine:

200 gr beyaz peynir

½ demet maydanoz

Üzerine:

1 adet yumurta sarısı

Haşhaş, susam, çörek otu vb.

Pamuk Poğaça tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle büyük bir kaba 3 su bardağı kadar unu alın. İnstant maya kullanacaksanız bu aşamada una karıştırın. Ortasını havuz gibi açıp sütü, suyu, yağı, şekeri ve tuzu ilave edip elinizle karıştırmaya başlayın. Kenarlardaki hamurları da alın ve yumuşak bir hamur yoğurun.

Muhtemelen un az gelecektir. Azar azar un ilave ederek yoğurmaya devam edin. Hamur hafif elinize yapışıyorken un ilave etmeyi bırakın. Hamurun üzerini kapatın ve yarım saat ılık bir yerde mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamurunuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde açıp içine hazırladığınız içi koyun ve kenarları ortada toplayıp birleştirin ve ters çevirip yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin. Eğer hamur cıvıksa ve elinize yapışıyorsa ellerinizi yağlayıp hamura şekil verin. Üzerine yumurta sarısı sürüp haşhaş, susam, çörekotu vb. serpip 180ºC'de ısıtılmış fırına verin.

Mayasız Kolay Poğaça

Malzemeler:

Hamur İçin:

1 adet yumurta

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvıyağ

1 çay kaşığı tuz

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 küçük kase peynir (tulum peyniri, beyaz peynir, lor peyniri vb.)

1 küçük kase doğranmış dereotu

Üzerine:

1 adet yumurta sarısı

Susam, haşhaş, çörek otu vb.

Yapılışı:

Karıştırma kabına yumurtayı koyun. Üzerine yoğurt, sıvıyağ ve tuz koyup çırpma teli veya elinizle karıştırın. 2 su bardağı unu ve kabartma tozunu koyun ve unu yedirene kadar karıştırın. En son peynir ve dereotunu da koyup kısa bir süre yoğurun. Hamurdan ceviz kadar parçalar koparıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin. Üzerine yumurta sarısı sürüp susam serpin. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 15 dakika, altı ve üzerleri kızarana kadar pişirin.

Bayatlamayan yumuşacık poğaça tarifi

Malzemeler

1 paket instant maya (10 gram)

3 su bardağı un (+aldığı kadar un eklenecek)

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı sıvıyağ

1 yemek kaşığı toz şeker

1/2 yemek kaşığı tuz

İç Malzemesi İçin:

1,5 su bardağı kaşar peyniri (rendelenmiş)

Üzeri İçin:

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı haşhaş

1 yemek kaşığı susam

Poğaça Nasıl Yapılır?

Unun içerisine kuru mayayı ilave edin ve unu havalandırarak güzelce karıştırın. Kasenin ortasına bir çukur açın ve ılık sütü ilave edin. Su, sıvı yağ, toz şeker ve tuzu da ilave ettikten sonra hamur, pürüzsüz ve ele yapışmayacak bir kıvama gelene kadar yoğurun. Üzerini hava almayacak şekilde streç film ile kapatıp 30 dakika kadar mayalandırın. Hamur mayalandıktan sonra limon büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlak bir şekil verin ve yassılaştırın. Hamurun tam ortasına rendelediğiniz kaşar peynirinden bir miktar yerleştiriyorum ve malzeme taşmayacak şekilde hamuru büzerek kapatın. Pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine, az önce büzdüğünüz kısım altta kalacak şekilde yerleştirin. Tüm poğaçaları tepsiye yerleştirdikten sonra üzerine yumurta sarısı sürüp, haşhaş ve susam serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 ila 25 dakika arası, üzeri kızarana kadar pişirip sevdiklerinizle afiyetle tüketin.