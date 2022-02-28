Puf böreği tarifi nasıl yapılır? Kolay, hakiki puf böreği tarifi

Hamur işi dendiğinde ilk akla gelenlerden biri olan börek, Türk mutfağında en vazgeçilmez ve önem verilen lezzetlerden biridir. Bu börek tarifi çıtır çıtır, kimi içinde yumuşacık olacak, kimini göre patatesli kimine göre de kıymalı yapılabilir. Bu tarifin önemi ise puf puf kabarmasıdır. Mutfağınızda bulunan malzemeleri kullanarak kısa sürede hazırlaması çok kolay puf böreği nasıl yapılır? İşte tüm ayrıntılarıyla Annemin puf böreği tarifi...

Puf böreği tarifi

Yapımı için malzemeler

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı yoğurt

1 paket kabartma tozu

2,5- 3 su bardağı un

Tuz

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Kolay puf böreği tarifi nasıl yapılır?

Yoğurma kabına yumurta ve yoğurdu alıp karıştırın. Un, kabartma tozu ve tuzu ekleyip ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur olana kadar yoğurun. Tezgaha un serpin ve hamuru merdane yardımıyla çok inceltmeden açın. İster kurabiye kalıplarıyla, ister bardakla ister bıçakla kesip dilediğiniz şekli verin. Bol kızgın yağda tavayı arada sallayarak kızartın. Sıcak olarak servis yapın.