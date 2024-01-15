Puf böreği tarifi! İşte bu günün kolay (menüsü) yemeği! Yemekte tat var, duyan yemeğini pişirmeye başladı

Malzemeler:

- 1 adet yumurta

- 1,5 su bardağı un

- 1/2 su bardağı ılık su

- 1 çay kaşığı silme kabartma tozu

- 1 tatlı kaşığı elma sirkesi

- 1 çay kaşığı tuz

İç malzemesi:

- 200 gr yağsız beyaz peynir yada lor peyniri

- 8-10 dal maydanoz yaprağı

Kızartmak için:

- 2 su bardağı sıvı yağ

Hazırlanışı:

- Unu, kabartma tozunu, tuzu geniş bir kaba alıp karıştırıyoruz

- Orta kısmını parmak uçlarımızla açıp yumurtayı kırıyoruz.

- Ilık suya sirkeyi ekleyip yavaş yavaş orta kısma döküp parmak uçlarımızla karıştırıyoruz.

- Yanlardan orta kısma un alarak ne çok sert nede çok yumuşak olmayan hamur elde ediyoruz.

- Hamurun üzerini streçleyip 35-40 dakika arası dinlenmesini sağlıyoruz.

- Peyniri rendenin ince bölümü ile rendeleyip ince kıydığımız maydanozla karıştırıyoruz.

- Dinlenmiş hamuru yumurta büyüklüğünde parçalara ayırıp elimizle yuvarlıyoruz.

- Hafif unladığımız tezgahta hamur bezelerini merdane ile ince şekilde açıyoruz.

- Kalıpla yada hamur ruleti ile kesip yarısına peynirli malzemeden koyuyoruz.

- Diğer yarısını üzerine kapatıp kenarlarını çatalla yada parmak uçlarımızla bastırıyoruz.

- Kızgın yağda arkalı önlü kızartıp kağıt havlu üzerinde fazla yağını çektirip ılık servis yapıyoruz.

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NOT: İsterseniz hamuru ince açtıktan sonra yarısına belirli aralıklarla 1 tatlı kaşığı peynirli harçtan yerleştirin,daha sonra diğer yarısını üzerine kapatıp hamur ruletiyle kesebilirsiniz.