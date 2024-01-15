Puf böreği tarifi! İşte bu günün kolay (menüsü) yemeği! Yemekte tat var, duyan yemeğini pişirmeye başladı
Yağ çekmeyen çıtır çıtır puf böreği tarifi nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 1 adet yumurta
- 1,5 su bardağı un
- 1/2 su bardağı ılık su
- 1 çay kaşığı silme kabartma tozu
- 1 tatlı kaşığı elma sirkesi
- 1 çay kaşığı tuz
İç malzemesi:
- 200 gr yağsız beyaz peynir yada lor peyniri
- 8-10 dal maydanoz yaprağı
Kızartmak için:
- 2 su bardağı sıvı yağ
Hazırlanışı:
- Unu, kabartma tozunu, tuzu geniş bir kaba alıp karıştırıyoruz
- Orta kısmını parmak uçlarımızla açıp yumurtayı kırıyoruz.
- Ilık suya sirkeyi ekleyip yavaş yavaş orta kısma döküp parmak uçlarımızla karıştırıyoruz.
- Yanlardan orta kısma un alarak ne çok sert nede çok yumuşak olmayan hamur elde ediyoruz.
- Hamurun üzerini streçleyip 35-40 dakika arası dinlenmesini sağlıyoruz.
- Peyniri rendenin ince bölümü ile rendeleyip ince kıydığımız maydanozla karıştırıyoruz.
- Dinlenmiş hamuru yumurta büyüklüğünde parçalara ayırıp elimizle yuvarlıyoruz.
- Hafif unladığımız tezgahta hamur bezelerini merdane ile ince şekilde açıyoruz.
- Kalıpla yada hamur ruleti ile kesip yarısına peynirli malzemeden koyuyoruz.
- Diğer yarısını üzerine kapatıp kenarlarını çatalla yada parmak uçlarımızla bastırıyoruz.
- Kızgın yağda arkalı önlü kızartıp kağıt havlu üzerinde fazla yağını çektirip ılık servis yapıyoruz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
NOT: İsterseniz hamuru ince açtıktan sonra yarısına belirli aralıklarla 1 tatlı kaşığı peynirli harçtan yerleştirin,daha sonra diğer yarısını üzerine kapatıp hamur ruletiyle kesebilirsiniz.