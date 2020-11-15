Pudra şekeri yoksa ne kullanılır? | Evde pudra şekeri yapımı

Pudra şekeri yapılışı | Pek çok tatlının yapımında pudra şekeri kullanılıyor. Pudra şekeri bittiğinde tatlı yapmaktan vazgeçmenize hiç gerek yok. Yalnızca iki malzemeyle evde pudra şekeri hazırlayabilirsiniz. Peki, pudra şekeri yapmak için hangi malzemeler gerekli?

Pudra şekeri tarifi

1 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı nişasta

Pudra şekeri nasıl yapılır?

Verdiğimiz ölçüyü kullanacağınız miktar kadar artırabilirsiniz.

Şekeri rondodan birkaç dakika geçirin.

Ardından rondonun içerisine nişastayı ekleyin ve makineyi bir kez daha çalıştırın.

Karışım pudra şekeri kıvamına ulaşana kadar rondoyu çalıştırın.

Rondonuzun ısınmaması için işlemi ara vererek yapabilirsiniz.

Hazırladığınız pudra şekerini bir kavanoza koyup serin bir yerde uzunca bir süre muhafaza edebilirsiniz.