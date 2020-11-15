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Kadın - Aile Pudra şekeri yoksa ne kullanılır? | Evde pudra şekeri yapımı
Kadın - Aile

Pudra şekeri yoksa ne kullanılır? | Evde pudra şekeri yapımı

Evde pudra şekeri yapılır mı? | Tatlıların olmazsa olmazı pudra şekeri evinizde bittiyse endişelenmenize gerek yok. Yalnızca iki malzemeyle evde pudra şekeri hazırlayabilirsiniz. Peki, pudra yoksa ne yapılır? | Evde pudra şekeri yapımı | Pudra şekeri nasıl yapılır? | Toz şekerden pudra şekeri yapılır mı? | Hangi malzemelerle pudra şekeri yapılır? | Pudra şekeri tam ölçülü tarif

Yeniakit Publisher
2020-11-15 19:32:00 -
Pudra şekeri yoksa ne kullanılır? | Evde pudra şekeri yapımı

Pudra şekeri yapılışı | Pek çok tatlının yapımında pudra şekeri kullanılıyor. Pudra şekeri bittiğinde tatlı yapmaktan vazgeçmenize hiç gerek yok. Yalnızca iki malzemeyle evde pudra şekeri hazırlayabilirsiniz. Peki, pudra şekeri yapmak için hangi malzemeler gerekli?

Pudra şekeri tarifi

  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı nişasta

Pudra şekeri nasıl yapılır?

Verdiğimiz ölçüyü kullanacağınız miktar kadar artırabilirsiniz.

Şekeri rondodan birkaç dakika geçirin.

Ardından rondonun içerisine nişastayı ekleyin ve makineyi bir kez daha çalıştırın.

Karışım pudra şekeri kıvamına ulaşana kadar rondoyu çalıştırın.

Rondonuzun ısınmaması için işlemi ara vererek yapabilirsiniz.

Hazırladığınız pudra şekerini bir kavanoza koyup serin bir yerde uzunca bir süre muhafaza edebilirsiniz.

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