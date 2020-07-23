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Teknoloji

PUBG'nin 8.1 güncellemesi heyecanlandırdı

PUBG 8.1 güncellenmesi bugün yayınlanacak? Yeni güncelleme neler sunacak?

Yeniakit Publisher
2020-07-23 11:35:00 - 2020-07-23 11:37:25
PUBG'nin 8.1 güncellemesi heyecanlandırdı

Tüm dünyaca popüler oyun haline gelen PUBG, 8.1 güncellemesinin detaylarını açıkladı. Yeni güncelleme ile oyunun küçük haritası olan Sanhok yenilendi. Yeni harita güncellemesi ile birlikte performans önplanda olacak. Gereksiz harita detayları bu güncelleme ile giderilmiş olacak. 

"Ganimet kamyonu oyunculara kolay loot sağlayacak"

Yeni güncelleme ile gelecek olan Ganimet kamyonu oyunculara ek teçhizat imkanı sunacak. Kamyon haritanın belirli yerlerinde olacak ve bir yol boyunca ilerleyecek patlatılması sonucu ise ganimetlere ulaşılabilecek. Ganimet kamyonu patlatılması sonucu içindeki eşyalar fırlayabilir, hasar görebilir ve yok olabilir. Rekabet ve gizemi arttıracak olan yeni Ganimet Kamyonu, oyuncuları heyecanlandırıyor.

Hava

Yeniden düzenlenen Sanhok’ta açık hava, gün doğumu, gün batımı ve bulutlu hava türleri yer alacak.

Ses

Yeni Sanhok temalı lobi ve özel arka plan müziği güncellendi.

Güncelleme PC oyuncularına bugün, Mobil versiyonunda ise 30 Temmuz'da yayınlanacak

 

 

 

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