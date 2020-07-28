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Teknoloji

PUBG, Mobile Global Extreme Challenge ile oyuncularıyla buluşuyor!

PUBG Mobile Global Extreme Challenge başlıyor? PUBG Mobile Global Extreme Challenge ne zaman başlıyacak? PUBG Mobile Global Extreme Challenge etkinliğinde neler olacak?PUBG Mobile Global Extreme Challenge katılımcıları hangi haritada rekabet edecek?

Yeniakit Publisher
2020-07-28 18:04:00 - 2020-07-28 18:15:53

PUBG Mobile 30 Temmuz'da Global Extreme Challenge'a ev sahipliği edecek. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle PUBG, " evde kal ve iyi oyna" sözüyle oyuncularını evde kalmaya teşvik etmişti. Şimdi ise Global anlamda büyük turnuva ile birlikte oyuncularıyla buluşmaya hazırlanan PUBG, turnuvalarını bölge bölge yönetecek. Etkinliğe ünlü e-Spor oyuncuları ve e-spor takımları katılacak. Avrupa, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Güney Asya, Güneydoğu Asya'dan katılımcılar PUBG Mobile Global Extreme Challenge'da buluşacak. Avrupa'daki etkinliği Kevin De Bruyne ve Aleyna Tilki yönetecek. Oyuncular yeni harita olan Livik haritasında rekabet edecek.  

Yeni Livik Haritası

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