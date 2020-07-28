PUBG, Mobile Global Extreme Challenge ile oyuncularıyla buluşuyor!

PUBG Mobile 30 Temmuz'da Global Extreme Challenge'a ev sahipliği edecek. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle PUBG, " evde kal ve iyi oyna" sözüyle oyuncularını evde kalmaya teşvik etmişti. Şimdi ise Global anlamda büyük turnuva ile birlikte oyuncularıyla buluşmaya hazırlanan PUBG, turnuvalarını bölge bölge yönetecek. Etkinliğe ünlü e-Spor oyuncuları ve e-spor takımları katılacak. Avrupa, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Güney Asya, Güneydoğu Asya'dan katılımcılar PUBG Mobile Global Extreme Challenge'da buluşacak. Avrupa'daki etkinliği Kevin De Bruyne ve Aleyna Tilki yönetecek. Oyuncular yeni harita olan Livik haritasında rekabet edecek.

Yeni Livik Haritası