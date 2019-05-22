PUBG Lite Türkiye'ye ne zaman gelecek? İşte tarih...

Şu ana kadar yalnızca sistem gereksinimlerini karşılayan bilgisayar ve mobil platformlar aracılığıyla oyunseverlerin karşısına çıkan PUBG, düşük performanslı sistemler ile de piyasaya girmeye hazırlanıyor. PUBG Lite isimli oyun ile düşük performanslı bilgisayar sahiplerinin de oyunu oynayabilmesini amaçlıyor. Peki, PUBG Lite Türkiye'ye ne zaman gelecek? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

PUBG Lite Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Uzun zamandır beklenen PUBG Lite 23 Mayıs tarihinde kullanıcılarla buluşacak. Söz konusu sürümü deneyimleyebilmeniz için ise ön kayıt oluşturmanız gerekiyor. Ön kayıt programının halen açık olduğunu da belirtelim. PUBG Lite'ın resmi internet sitesine giderek hemen başvuru yapabilirsiniz.