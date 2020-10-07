Pubg nedir? PlayerUnknown's Battlegrounds video oyununun kısaltması olan PUBG 30 Temmuz 2016'da piyasaya sürüldü. Çok oyunculu bir oyun olan PUBG bilgisayar ve mobil cihazlardan oynanabiliyor. PUBG son dönemde ülkemizde özellikle gençler arasında popüler hale geldi. Çevrimiçi çok oyunculu bu oyunda amaç büyük ölçekli bir haritada rakiplerini öldürerek hayatta kalmaktır. Oyuncular bu savaşı tek başlarına verebilir. Ayrıca 2 ve 4 kişilik gruplar belirlenerek de bu oyun oynanabiliyor. Peki, Pubg Lite nasıl oynanır?

Pubg Lite oyna

Pubg Lite belirtiğimiz gibi popüler video oyunları arasında yer alıyor. Pubg Lite oynamak isteyenler hangi adımları izlemeleri gerektiğini araştırıyor. Pubg Lite oyununu, oyunun resmi internet sitesi üzerinden indirip oynayabilirsiniz.

Pubg Lite indir

Pubg video oyununu oynamak isteyenler bu oyunu bilgisayarlarına nasıl indireceklerini araştırıyor. Uygulama ve oyun barındıran sitelerden oyunu ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Ayrıca Pubg internet sitesinden de oyunu bilgisayarlarınıza indirebilirsiniz.

PUBG LİTE İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Pubg Lite kaç GB | Pubg Lite sistem gereksinimleri

Pubg Lite video oyununu bilgisayarlarına indirecek olanlar oyun için bilgisayarda kaç GB yer olması gerektiğini, RAM boyutunu kısacası oyunu rahatça oynamaları için bilgisayarlarında bulunması gerekenleri araştırıyor. İşte, detaylar:

Minimum Sistem Gereksinimleri

OS Windows 7,8,10, 64bit

CPU Core i3 2.4GHz

RAM 4GB

GPU DirectX11 Intel HD Graphics 4000

HDD 4GB

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

OS Windows 7,8,10, 64bit

CPU Core i5 2.8GHz

RAM 8GB

GPU DirectX11 NVIDIA Geforce GTX 660 or AMD Radeon HD 7870

HDD 4GB

Pubg telefona indir

Pubg Lite oyunu yalnızca bilgisayarda oynanmıyor. Arzu edenler Play Store ve ya App Store’dan Pubg Lite oyununu ücretsiz olarak indirebilir.