  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Pubg Lite indir
Teknoloji

Pubg Lite indir

Pubg oyna | Çok oyunculu, çevrimiçi video oyunlar son yıllarda popüler hale geldi. 2016 yılında piyasaya sürülen PUBG hem bilgisayardan hem de akıllı telefonlardan oynanabiliyor. Peki, PUBG nasıl indirilir? | PUBG lite yükle | PUBG lite ücretli mi?

Yeniakit Publisher
2020-10-07 15:50:00 -
Pubg Lite indir

Pubg nedir? PlayerUnknown's Battlegrounds video oyununun kısaltması olan PUBG 30 Temmuz 2016'da piyasaya sürüldü. Çok oyunculu bir oyun olan PUBG bilgisayar ve mobil cihazlardan oynanabiliyor. PUBG son dönemde ülkemizde özellikle gençler arasında popüler hale geldi. Çevrimiçi çok oyunculu bu oyunda amaç büyük ölçekli bir haritada rakiplerini öldürerek hayatta kalmaktır. Oyuncular bu savaşı tek başlarına verebilir. Ayrıca 2 ve 4 kişilik gruplar belirlenerek de bu oyun oynanabiliyor. Peki, Pubg Lite nasıl oynanır?

Pubg Lite oyna

Pubg Lite belirtiğimiz gibi popüler video oyunları arasında yer alıyor. Pubg Lite oynamak isteyenler hangi adımları izlemeleri gerektiğini araştırıyor. Pubg Lite oyununu, oyunun resmi internet sitesi üzerinden indirip oynayabilirsiniz.

Pubg Lite indir

Pubg video oyununu oynamak isteyenler bu oyunu bilgisayarlarına nasıl indireceklerini araştırıyor. Uygulama ve oyun barındıran sitelerden oyunu ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Ayrıca Pubg internet sitesinden de oyunu bilgisayarlarınıza indirebilirsiniz.

PUBG LİTE İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Pubg Lite kaç GB | Pubg Lite sistem gereksinimleri

Pubg Lite video oyununu bilgisayarlarına indirecek olanlar oyun için bilgisayarda kaç GB yer olması gerektiğini, RAM boyutunu kısacası oyunu rahatça oynamaları için bilgisayarlarında bulunması gerekenleri araştırıyor. İşte, detaylar:

Minimum Sistem Gereksinimleri

OS          Windows 7,8,10, 64bit

CPU       Core i3 2.4GHz

RAM      4GB

GPU      DirectX11 Intel HD Graphics 4000

HDD       4GB

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

OS          Windows 7,8,10, 64bit

CPU       Core i5 2.8GHz

RAM      8GB

GPU      DirectX11 NVIDIA Geforce GTX 660 or AMD Radeon HD 7870

HDD 4GB 

Pubg telefona indir

Pubg Lite oyunu yalnızca bilgisayarda oynanmıyor. Arzu edenler Play Store ve ya App Store’dan Pubg Lite oyununu ücretsiz olarak indirebilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Piyasaları altüst etti: Trump'ın kararı sonrası ABD borsaları çakıldı!
Dünya

Piyasaları altüst etti: Trump'ın kararı sonrası ABD borsaları çakıldı!

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsle mücadele için yapılması planlanan teşvik paketi görüşmelerini durdurma kararı aldı. Trump'ın bu kara..
Başörtüsü yasakçısı Üstün Dökmen yine kafayı çıkardı! Koronavirüste
Gündem

Başörtüsü yasakçısı Üstün Dökmen yine kafayı çıkardı! Koronavirüste "suya sabuna dokunmadı"

Sabah saatlerinde bir televizyon programına bağlanan başörtü yasakçısı Üstün Dökmen, koronavirüse ilişkin yaptığı açıklamalarda vaka ve hast..
Çarpıcı iddia: Koronavirüs o şekilde bulaşmıyor
Korona Virüs

Çarpıcı iddia: Koronavirüs o şekilde bulaşmıyor

Kaliforniya Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, koronavirüsün dokunaklı yüzeylerden bulaşmadığını ..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay