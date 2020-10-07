Pubg Lite indir
Pubg oyna | Çok oyunculu, çevrimiçi video oyunlar son yıllarda popüler hale geldi. 2016 yılında piyasaya sürülen PUBG hem bilgisayardan hem de akıllı telefonlardan oynanabiliyor. Peki, PUBG nasıl indirilir? | PUBG lite yükle | PUBG lite ücretli mi?
Pubg nedir? PlayerUnknown's Battlegrounds video oyununun kısaltması olan PUBG 30 Temmuz 2016'da piyasaya sürüldü. Çok oyunculu bir oyun olan PUBG bilgisayar ve mobil cihazlardan oynanabiliyor. PUBG son dönemde ülkemizde özellikle gençler arasında popüler hale geldi. Çevrimiçi çok oyunculu bu oyunda amaç büyük ölçekli bir haritada rakiplerini öldürerek hayatta kalmaktır. Oyuncular bu savaşı tek başlarına verebilir. Ayrıca 2 ve 4 kişilik gruplar belirlenerek de bu oyun oynanabiliyor. Peki, Pubg Lite nasıl oynanır?
Pubg Lite oyna
Pubg Lite belirtiğimiz gibi popüler video oyunları arasında yer alıyor. Pubg Lite oynamak isteyenler hangi adımları izlemeleri gerektiğini araştırıyor. Pubg Lite oyununu, oyunun resmi internet sitesi üzerinden indirip oynayabilirsiniz.
Pubg Lite indir
Pubg video oyununu oynamak isteyenler bu oyunu bilgisayarlarına nasıl indireceklerini araştırıyor. Uygulama ve oyun barındıran sitelerden oyunu ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Ayrıca Pubg internet sitesinden de oyunu bilgisayarlarınıza indirebilirsiniz.
PUBG LİTE İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pubg Lite kaç GB | Pubg Lite sistem gereksinimleri
Pubg Lite video oyununu bilgisayarlarına indirecek olanlar oyun için bilgisayarda kaç GB yer olması gerektiğini, RAM boyutunu kısacası oyunu rahatça oynamaları için bilgisayarlarında bulunması gerekenleri araştırıyor. İşte, detaylar:
Minimum Sistem Gereksinimleri
OS Windows 7,8,10, 64bit
CPU Core i3 2.4GHz
RAM 4GB
GPU DirectX11 Intel HD Graphics 4000
HDD 4GB
Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri
OS Windows 7,8,10, 64bit
CPU Core i5 2.8GHz
RAM 8GB
GPU DirectX11 NVIDIA Geforce GTX 660 or AMD Radeon HD 7870
HDD 4GB
Pubg telefona indir
Pubg Lite oyunu yalnızca bilgisayarda oynanmıyor. Arzu edenler Play Store ve ya App Store’dan Pubg Lite oyununu ücretsiz olarak indirebilir.