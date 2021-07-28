2021 YKS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları merak ediliyor. 26-27 Haziran tarihleri arasında ÖSYM tarafından yapılan 2021 YKS sınav sonuçları merakla bekleniyordu. ÖSYM 2021 kılavuzunda YKS 2021 sonuçlarının 4 Ağustos’ta açıklanacağı söylenmişti. ÖSYM yine sürpriz yaparak 2021 YKS sınav sonuçları 28 Temmuz’da açıkladı. 2021 YKS sınav sonuçlarının açıklanmadan sonra adaylar bu kez 2021 YKS tercih tarihini ile 2021 YKS en düşük taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını sorgular oldu. ÖSYM 2021 tercihlerini 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Puanı düşük 4 yıllık bölümler hangileri?

Başarı sıralaması düşük bölümler 2021 YKS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz ÖSYM tarafından yayınlanmadı. Ancak ÖSYM YKS tercih kılavuzunda adaylara rehberlik olması açısından 2020 üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamasını yayınladı.

2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz belirlenmedi. Ancak üniversite adayları 2020 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında ön fikir ediniyor. Kendi puanlarını hesaplayarak bir okula yerleşip yerleşemeyeceklerini tahmin edebiliyor.

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