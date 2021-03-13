  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Putin'den Karabağ hamlesi

Bakan Koca'dan 'evde sağlık hizmeti' paylaşımı

DEVA Partisi kongresinde gazeteciler ve görevliler arasında gerginlik

Fatih Erbakan'dan 'Mısır' açıklaması: D-8 üyesi bir ülke olduğu göz önünde bulundurulmalı

Türkiye'ye işgalci diyen Avrupa Parlamentosu'na sert tepki: Sınırlarınızı biz koruyoruz!

Sözde akademisyenlerden sırt dönme eylemi: Çoğu öğrenci bile çıkmayan provokatörler için çağrı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nden Demirtaş ve Kavala küstahlığı!

Feminist milletvekili suçun tamamını yükledi: Erkeklere akşam sokağa çıkma yasağı getirilsin

İslam ile alay edip Erbaş'a iftira atan Çapa: Utanmadan yine kafayı çıkarttı!

Meral Akşener'den bir skandal daha! HDP'lilere böyle akıl verdi
Ekonomi PTT'nin hizmetiyle ikinci el araç satışlarında dolandırıcılık önleniyor
Ekonomi

PTT'nin hizmetiyle ikinci el araç satışlarında dolandırıcılık önleniyor

PTT AŞ ile Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından ikinci el araç satışlarında kilometre sıfırlanması veya düşürülmesi sebebiyle yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla sunulan hizmetten 4 milyonu aşkın kişi yararlandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 13:10:00 -
PTT'nin hizmetiyle ikinci el araç satışlarında dolandırıcılık önleniyor

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü ile PTT AŞ arasında 2017 yılında "Bilgi Paylaşımı Esaslarının Düzenlenmesine Dair Protokol" imzalandı.

Protokol kapsamında PTT AŞ tarafından hizmete sunulan uygulamalarla ikinci el araçların satışında sıkça rastlanılan kilometre sıfırlanması ve düşürülmesi konusundaki mağduriyetler engellendi.

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünce, PTT AŞ ile paylaşılan verilere kurumun platformlarına plaka veya şasi numarası girilerek bakılabiliyor. Hizmet, araçların muayenesi sırasında sisteme girilen kilometrelerin en güvenilir ve doğru şekilde öğrenilebilmesine olanak sağlıyor.

İkinci el araç alacak vatandaşlar, kilometre ve araç muayene bilgilerine www.pttavm.com, HGS Mobil Uygulama, PTT Bank İnternet Bankacılığı ve PTT Bank Mobil Uygulaması aracılığıyla ulaşabiliyor.

"İkinci el araç satışlarında mağduriyet yaşanıyor"

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, son zamanlarda ikinci el araç satışlarına ilişkin vatandaşların yaşadıkları mağduriyetlerin basına yansıdığını belirterek, hem kilometre sıfırlanması ve düşürülmesi hem de hasarlı araçların satışına ilişkin şikayetlerin arttığını gözlemlediklerini söyledi.

Geçen yıl 2,1 milyon kişinin sundukları hizmeti kullandığını ifade eden Gülten, "Vatandaşlarımız, şirketimizin bu hizmetinden yararlanarak aracın gerçek kilometresini öğrenebilirler. Böylece satış sonrasında herhangi bir mağduriyet yaşanmasının önüne geçebilirler." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İBB Meclisi'nde tepki: Ne zaman olacak anlayamadık
Gündem

İBB Meclisi'nde tepki: Ne zaman olacak anlayamadık

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Parti grubu adına Bilim Teknoloji Haftası ve Tıp Bayramı..
AÖL seçmeli derslerden sınava girecekler hangi kitaplardan sorumlu?
Eğitim

AÖL seçmeli derslerden sınava girecekler hangi kitaplardan sorumlu?

AÖL 1. dönem sınavları 25 Şubat - 1 Mart 2021 tarihleri arasında yapılmıştı. AÖL 1.dönem sınav sonuçları da açıklandı. AÖL öğrencileri şimd..
WSJ raporu dünyaya servis etti! İran gemilerini hedef aldılar
Dünya

WSJ raporu dünyaya servis etti! İran gemilerini hedef aldılar

Wall Street Journal, İsrail'in 2019 yılından bu yana 10'dan fazla İran gemisini hedef aldığını yazdı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay