  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi PTT'den "Türkiye-Venezuela Diplomatik İlişkilerinin 70. Yılı" konulu özel gün zarfı
Ekonomi

PTT'den "Türkiye-Venezuela Diplomatik İlişkilerinin 70. Yılı" konulu özel gün zarfı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 08:29:04 -
PTT'den "Türkiye-Venezuela Diplomatik İlişkilerinin 70. Yılı" konulu özel gün zarfı

ANKARA (AA) - PTT AŞ tarafından "Türkiye-Venezuela Diplomatik İlişkilerinin 70. Yılı" konulu özel gün zarfı tedavüle sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Türkiye-Venezuela Diplomatik İlişkilerinin 70. Yılı" konulu özel gün zarfı 5 lira bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde abone sayısı kadar satılacak.

Söz konusu filatelik ürünün satışıyla birlikte, "PTT Pul Müzesi/Hacı Bayram Mahallesi Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA" adresinde mesai saatleri içinde "Türkiye-Venezuela Diplomatik İlişkilerinin 70. Yılı 23.11.2020 ANKARA" ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası kullandırılmaya başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmelerini sağlamak adına, özel gün zarfını posta damgasıyla talep eden müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden 6 ay içinde satın almaları halinde zarflar posta damgalı gönderilebilecek.

Müşterilerin hazırlanan filatelik ürünler için özel tarih damgası ve posta damgası talepleri, 3 ay içinde PTT'ye iletildiği takdirde karşılanacak.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya şokta! Deprem habercisi Kral Ringa balıkları yeniden ortaya çıktı
Dünya

Dünya şokta! Deprem habercisi Kral Ringa balıkları yeniden ortaya çıktı

Japonya'da balıkçılar tarafından paylaşılan görüntülerde ortaya çıkan Kral Ringa balıkları büyük bir tedirginliğe neden oldu...
AK Parti'den CHP'ye tokat gibi S-400 cevabı
Gündem

AK Parti'den CHP'ye tokat gibi S-400 cevabı

Partisinin Kastamonu İl Kongresi'nde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İktidar olursak S-400'leri kurmayız" diyen CHP Gen..
Fitili ateşledi: Yılmaz Özdil, İsmail Saymaz'a saydırdı
Medya

Fitili ateşledi: Yılmaz Özdil, İsmail Saymaz'a saydırdı

Sözcü'de köşe kapatan 'bidon kafa' lakaplı Yılmaz Özdil, bugünkü yazısında aynı gazetede çalışan 'herbokolog' lakaplı İsmail Saymaz'ı hedef ..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay