  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi PTT'den "Leylekler" konulu anma pulu
Ekonomi

PTT'den "Leylekler" konulu anma pulu

Yeniakit Publisher
2020-08-20 11:16:20 -
PTT'den "Leylekler" konulu anma pulu

ANKARA (AA) - Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) AŞ, "Leylekler" konulu üç değerli anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, anma pullarında "Leylek", "Kara Leylek" ve "Sarıgagalı Leylek" görsellerine yer verildi.

"Leylekler" konulu anma pulları 3'er lira, söz konusu pula ait ilk gün zarfı da 11 lira bedelle, www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinden satışa çıkarıldı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte "PTT Pul Müzesi, Anafartalar Mah. Atatürk Bulvarı No:3 Ulus Altındağ/ANKARA" adresinde de "LEYLEKLER 20.08.2020 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde toplum sağlığının korunmasına destek olunması, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasının önlenmesi ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri amacıyla özel gün zarfını posta damgasıyla talep edenlere bu hizmet de verilebilecek. Hizmetten yararlanabilmek için ürünün www.filateli.gov.tr adresinden 6 ay içinde satın alınması gerekecek.

Müşterilerin, hazırlanan filatelik ürünler için özel tarih damgası ve posta damgası talepleri, bugün itibarıyla 3 ay içinde PTT AŞ'ye iletildiği takdirde karşılanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cuma günü Türkiye’ye nasıl bir müjde verilecek? AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi tahminini açıkladı
Gündem

Cuma günü Türkiye’ye nasıl bir müjde verilecek? AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi tahminini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cuma günü milletimize büyük bir müjde vereceğiz. Bu müjdeyle Türkiye’de yeni bir dönem açılacak” dedi. AK Parti Ağrı..
DSÖ’den Irak için ciddi uyarı
Dünya

DSÖ’den Irak için ciddi uyarı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs vakalarında artış yaşayan Irak için ciddi uyarıda bulundu.
Avrupa'nın ilk entegre güneş paneli üretim tesisi Türkiye'de açıldı. Sahibi Türk şirketi!
Teknoloji

Avrupa'nın ilk entegre güneş paneli üretim tesisi Türkiye'de açıldı. Sahibi Türk şirketi!

Türkiye'nin ilk entegre güneş paneli üretim tesisi açıldı. Peki İlk entegre güneş paneli üretim tesisi nerede kurulacak? İlk entegre güneş ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı