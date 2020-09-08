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Ekonomi PTT'den "Gezegenler" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı
Ekonomi

PTT'den "Gezegenler" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 11:18:53 -
PTT'den "Gezegenler" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

ANKARA (AA) - PTT, "Gezegenler" konulu anma pulunu ve ilk gün zarfını tedavüle çıkardı.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirket, "Gezegenler" konulu tek değerli anma pulunu ve Güneş Sistemi'ndeki 8 gezegeninin NASA'dan temin edilen orijinal fotoğraflarıyla hazırlanan pul karnesi ile ilk gün zarfını kullanıma sundu.

Bu kapsamda, "PTT Pul Müzesi Hacıbayram Mah. Atatürk Bulvarı No:3 Ulus Altındağ/ANKARA" adresinde mesai saatleri içinde "GEZEGENLER 08.09.2020 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

Tedavüle sunulan "Gezegenler" konulu 3 lira bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 5 lira bedelli ilk gün zarfı, ayrıca 3 lira bedelli 8 anma pulunun yer aldığı 35 lira bedelli pul karnesi, www.filateli.gov.tr adresinden, filateli cep uygulamasından ve PTT iş yerlerinden temin edilebiliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmelerini sağlamak amacıyla satışa sunulan ilk gün zarfını posta damgasıyla talep eden müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden 6 ay içinde satın almaları halinde bu şekilde gönderilebilecek.

Müşterilerin, hazırlanan filatelik ürünler için ilk gün damgası ve posta damgası isteklerini 3 ay içinde PTT AŞ'ye iletmeleri gerekiyor.

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