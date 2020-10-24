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Ekonomi PTT'den "Birleşmiş Milletlerin 75. Yıldönümü" konulu anma pulu
Ekonomi

PTT'den "Birleşmiş Milletlerin 75. Yıldönümü" konulu anma pulu

Yeniakit Publisher
2020-10-24 09:59:03 -
PTT'den "Birleşmiş Milletlerin 75. Yıldönümü" konulu anma pulu

ANKARA (AA) - PTT, "Birleşmiş Milletlerin 75. Yıldönümü" konulu anma pullarını bugün tedavüle sundu.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kurum, Birleşmiş Milletler'in 75'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, arzulanan geleceğin oluşmasında uluslararası iş birliğinin rolü konusunda başlatılan küresel projeye dahil olarak, toplumların kaynaşmasına önemli katkıları olacağı düşünülen "Birleşmiş Milletlerin 75. Yıldönümü" konulu tek değerli anma pulu ile ilk gün zarfını kullanıma sundu.

Anma pulları 3 lira, söz konusu pullara ait ilk gün zarfı 5 lira bedelle PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıkarıldı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte "PTT Pul Müzesi Hacıbayram Mah. Atatürk Bulvarı No:3 Ulus Altındağ/ANKARA" adresinde "BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN 75. YILDÖNÜMÜ 24.10.2020 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için, ilk gün zarfını posta damgasıyla talep eden müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi itibarıyla 6 ay içinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek.

Müşterilerin, hazırlanan filatelik ürünler için özel tarih damgası ve posta damgası taleplerini 3 ay içinde PTT AŞ'ye iletmesi gerekiyor.

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