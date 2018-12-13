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PTT’deki Hazine hisseleri Türkiye Varlık Fonuna aktarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Anonim Şirketinin sermayesinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı Türkiye Varlık Fonuna aktarıldı.

13 Aralık 2018 Perşembe 10:33
PTT’deki Hazine hisseleri Türkiye Varlık Fonuna aktarıldı

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Anonim Şirketinin sermayesinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı Türkiye Varlık Fonuna aktarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, PTT Anonim Şirketinin sermayesinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamının 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin yürürlük tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Varlık Fonuna aktarılması kararı verildi. Söz konusu karar 19 Ağustos 2016 tarihli ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4’üncü maddesi gereğince alındı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 10:33
  1. Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Anonim Şirketi
  2. Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT)
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