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Ekonomi PTT'de aracısız para transferi hizmeti başladı
Ekonomi

PTT'de aracısız para transferi hizmeti başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 11:01:36 -
PTT'de aracısız para transferi hizmeti başladı

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - PTT AŞ'nin Merkez Bankası Elektronik Fon Transfer (EFT) Sistemi'ne katılımıyla PTT EFT hizmeti müşterilerin kullanımına sunuldu.

AA muhabirinin, PTT AŞ'den aldığı bilgiye göre, şirketin 0807 banka kodu ile Merkez Bankası EFT Sistemi'ne katılımı için gerekli idari ve teknik çalışmalar tamamlandı. Söz konusu işlemlerin tamamlanmasının ardından PTT EFT hizmeti, müşterilerin kullanımına açıldı.

EFT hizmetiyle artık PTT'den diğer bankaların IBAN, hesap veya kredi kartı numaralarına, diğer bankalardan ise PTTBank hesap, IBAN veya kart numarasına aracısız para transfer işlemi yapılabiliyor.

EFT işlemleri, PTT iş yerleri ile PTTBank İnternet Bankacılığı ve Cep PTT Mobil uygulamaları üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

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